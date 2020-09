Guanajuato conmemora el 173 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes

Cuca Domínguez

Salamanca.- Reportan productores de leche del estado que Liconsa sigue sin pagarles su producto. El presidente de la Unión Ganadera Local de Valle de Santiago comentó: “En algunos casos hay quienes ya suman 7 semanas sin recibir pago, como es el caso de la cooperativa Maravillas de la ciudad de León, donde son más de 100 pequeños productores y a los que menos les deben son 4 semanas, pero siguen recibiendo el producto y no dan respuesta a los productores sobre el pago”.

Nieto Montoya destacó que además la cantidad de leche se ha reducido, pues de 240 mil litros que se entregaban a la semana ahora solo reciben 90 mil; por lo que el adeudo que se tiene es de unos 720 mil pesos a la semana; y en total de por lo menos 3 millones de pesos en total y, de no pagarse, la cifra se incrementará.

El líder ganadero dijo que es importante que no se atrase el pago porque ese dinero se invierte en los animales: “los animales no saben si hay o no hay dinero, ellos necesitan comer y si se enferman se tienen que atender; son vacas bien atendidas porque la leche debe de reunir la calidad para que la reciban, por ello es que el productor está a la espera de su pago, como el caso de la cooperativa de León, que están esperando su pago”.

Lo más grave de esta situación dijo el denunciante es que hasta ahora nadie les sabe decir porqué se ha atrasado el pago, “no hay ninguna atención de nadie; es más no conocemos ni al gerente, ni al coordinador, ni al subgerente de Liconsa; a nadie del gobierno federal, solo al personal que administra el centro de acopio que se localiza en Valle de Santiago; aquí solo nos dicen es decisión de México, pero nada más”, precisó.

Finalmente dijo: “ante la problemática se reunirán el próximo lunes a las 10 de la mañana para determinar qué procede e incluso si es necesario buscar a lecheros de otros entidades como Jalisco para hacer una fuerza común y seguir presionando para que se liberen los pagos”.

