Guanajuato Capital y Ashland realizarán intercambios deportivos

Gilberto Navarro

Guanajuato.- Organizaciones civiles de la capital, interesadas en el desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico y Territorial, realizaron una reunión con los integrantes del Ayuntamiento, a la cual, los regidores que votaron en contra del documento, no asistieron.

Los ediles rechazaron reunirse, de manera virtual con activistas de distintas organizaciones ecologistas de la capital, así como la representante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.

El fin de esta mesa, era sostener un dialogo, en el que los regidores que se pronunciaron en tanto a favor como en contra del PMDUOET, darían a conocer sus argumentos y observaciones ante los activistas.

Los regidores que votaron en contra, son los de la bancada de Morena, Oscar Aguayo, Magaly Segoviano y Karen Burnstein, esta última envió una carta a los organizadores explicando los motivos de su negativa, la Síndico Municipal, María Elena Castro Cerrillo, la panista Cecilia Pöhls Covarrubias y la representante del PVEM, Ana Bertha Melo, quien no asistió a la sesión, pero en sus redes sociales se pronunció en contra del documento.

En representación del Ayuntamiento, estuvieron presentes en la reunión, el secretario del ayuntamiento Héctor Corona, el síndico José Luis Vega, y los regidores Carlos Chávez, Virginia Hernández, Margarita Rionda y Armando López.

Al intervenir, el alcalde Alejandro Navarro nuevamente acusó que existieron intereses políticos, económicos y personales detrás del rechazo del PMDUOET.

“No se vale que tengamos, tres, seis, nueve o doce años, sin un plan de ordenamiento, porque a un selecto grupo de guanajuatenses, con poder, no lo quieren”

Por su parte Yann Goldberg, representante de Colibries de Guanajuato, lamentó que no estuvieran presentes todos los ediles, ya que, es el inicio de poder generar un plan municipal de ordenamiento en beneficio de la ciudad”.

“Estamos propiciando un dialogo, sabemos que puede haber diferencias políticas y de opinión y justamente es poner todo sobre la mesa, es de los primeros pasos que no nos podemos saltar, en lo personal me siento muy decepcionado, que una buena franja del Ayuntamiento, no esté aquí con nosotros”.

En la reunión se tomó el acuerdo de establecer una fecha para la conformación de una nueva mesa de trabajo, la cual debe de estar abierta a diferentes representantes de la sociedad, además de fortalecer al implan con la modificación de su reglamento para garantizar que cuente con patrimonio propio, representación social plural en su consejo ciudadano y mayoría ciudadana en la junta de gobierno.

Los activistas también solicitaron una fecha para que se presente un proyecto de foros, talleres o mesas de trabajo para que la sociedad pueda debatir sobre los argumentos de quienes votaron en contra.

LC