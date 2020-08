Guanajuato Capital se queda sin recursos del programa ciudades patrimonio

Gilberto Navarro

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro reconoció que el municipio tiene grandes deudas por cobrar, pero debido a lo complicado de los juicios, no han podido recuperar los recursos que se le adeudan.

En el 2009, la administración municipal del entonces presidente municipal Luis Gutiérrez Márquez, otorgó un contrato al empresario Manuel Hernández Berlín para llevar de gira por Estados Unidos a Manuel Hernández Berlín, quien adeuda al municipio más de un millón de dólares de ganancias.

Alejandro Navarro cuestionado sobre el proceso de cobro de esta deuda, que fenece el próximo año, por lo que aseguró se están llevando los procesos legales para cobrar no solo esta deuda, sino a todos los deudores del municipio.

“Hay gente que le debe al municipio, si hay, deudas por cobrar del municipio, hay un montón de cosas, quizás las más chonchas son las de las cableras y la de Manuel Hernández Berlín, hasta donde tengo entendido, este señor no tiene un domicilio, no tiene ningún bien a su nombre y no hay manera de cobrarle, es un tema judicial, está la otra deuda de cableras, que piensan que la deuda es del canal, pero son tres o cuatro cableras las que tenemos en el municipio, se está llevando un proceso con algunas cableras para que cubran el tendido, hay cosas legales que no me permiten cobrar”

Sostuvo, que, las cableras que adeudan al municipio son empresas muy grandes que tienen muchos recursos para contratar abogados, lo que ha alargado los juicios.

En este sentido, incluso hizo un llamado a los litigantes interesados en acelerar el proceso de cobro, para que colaboren con el municipio en el proceso legal, e incluso están dispuestos a pagar una comisión una vez ganados los casos.

“El que quiera jurídicamente revisar, el despacho el abogado, que quiera venir a la presidencia municipal conmigo y con el tesorero, que quiera entrar a cobrar que le entre y le damos su comisión para que vean que no soy yo que no le quiero cobrar”.

Dijo que estos problemas, son herencia de otras administraciones que fueron omisos en el cobro de estos adeudos.

Reconoció que en la crisis que enfrentan las finanzas municipales por la falta de recursos debido a la pandemia del coronavirus, es necesario cobrar estos adeudos para hacerse de recursos.

