Guanajuato.- Sin aportaciones estatales no se podría garantizar el pago de horas extras a personal del municipio que apoya en el Festival Internacional Cervantino, solo recibirían un bono, policías y personal de limpia y alumbrado público.

Desde hace más de un mes el alcalde Alejandro Navarro solicitó al Gobierno del Estado recursos por 20 millones de pesos para hacer frente al pago de horas extras, pero también para otros requerimientos de la administración municipal.

Sin embargo, el gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que no ha habido una determinación sobre el monto con el que apoyarán a la capital, ya que la administración estatal también enfrenta una crisis económica.

En este sentido, Alejandro Navarro afirmó que si no hay aportaciones estatales se corre el riesgo de que solo los empleados de tres direcciones reciban pago de horas extra por la sobrecarga de trabajo.

Los que quedarían fuera del bono, serían los elementos de Fiscalización, Transito y Protección Civil.

“Básicamente la instrucción a los directores, Seguridad y Servicios Municipales, son los únicos que van a tener pago de horas extras, nadie más, ya lo sabe la tesorera, se les dijo antes de comenzar Cervantino, para que no haya enojados en las diferentes áreas. Fiscalización, por ejemplo, no tiene, Transito tampoco tiene a menos que recibamos apoyo estatal, con recurso municipal solo policías, ni jueces calificadores, la gente de limpia y alumbrado si”.

Para esto se destinarían alrededor de dos millones de pesos.

Afirmó que no ha querido insistir con el mandatario estatal con el apoyo económico a la capital, pero espera que la próxima semana que se inaugure el segundo brazo del distribuidor vial de la Glorieta Santa Fe.

Dijo que en caso de que no se de este apoyo, recurrirá directamente a la Secretaría de Finanzas del Estado.

“Todavía no hemos platicado esos temas, yo digo que los amigos, compañeros y que llevan una relación de fraternidad no estamos molestando por temas de dinero, la próxima semana estaremos inaugurando el distribuidor vial y ahí tendremos la oportunidad de platicar de este subsidio y este apoyo, si andamos muy necesitados de dinero, tratando de cuidar cada peso y cada centavo, si no ya nos pondremos en contacto con la Secretaría de Finanzas con el señor Salgado Banda”.

