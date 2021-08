Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Desde el inicio de la pandemia, alrededor de 25 comerciantes del Mercado Hidalgo han perdido la vida a consecuencia del Covid-19. Así lo informó el líder locatario, Roberto Loya Mendoza, quien manifestó que pese al riesgo que representa una tercera ola de contagios, en el centro de abastos se relajaron las medidas de sanidad.

Lamentó que más de año y medio que se decretó la contingencia sanitaria —y a pesar de los fallecimientos que se han dado de comerciantes—, hay locatarios que siguen sin usar cubrebocas e incluso se retiró el filtro que había en la entrada principal del recinto sin mayor justificación.

Roberto Loya recordó que en meses pasados, de una sola familia de comerciantes murieron cuatro personas; mientras que otras perdieron a uno o dos de sus integrantes y se trataba de locatarios con una importante trayectoria.

“Hemos durado un año y medio en una pandemia en la cual parece que no ha permeado en la mente de la mayoría de la gente (sic). Mis compañeros del exterior ninguno traen cubrebocas (sic), ya no tenemos el filtro sanitario, todos estos medios y la prevención que deberíamos de tener no han provocado el temor a enfermarnos a nosotros y nuestra familia, mucho menos a la gente que nos está visitando. Entramos y vemos a muchos de los visitantes que no están cubriendo ni siquiera el mínimo proceso que es cuando menos el traer nuestro cubrebocas”.

Salir adelante

Ante ello, hizo un llamado a los locatarios del centenario Mercado Hidalgo para que en sus comercios cuenten con las medidas de sanidad mínimas. Pues, manifestó, “una tercera ola de contagios repercutiría nuevamente en una caída económica como la registrada el año pasado”.

“Económicamente estuvimos demasiado castigados y, ahorita, el momento en que cambie de color nos va a traer un conflicto económico bastante fuerte. No sabemos cómo vamos a hacer para salir adelante”.

Loya Mendoza resaltó que con motivo del periodo vacacional sí ha habido derrama económica proveniente de turismo familiar o religioso, por lo que insistió en la necesidad de reforzar nuevamente las medidas de prevención ante contagios de coronavirus.

