Guanajuato capital es un ejemplo durante reactivación turística: Navarro

Guanajuato.- La capital del estado es ejemplo para las Ciudades Patrimonio Cultural de la Humanidad en cuanto a las acciones que se han implementado para mover la económica, sumándose con ello al trabajo para la reactivación económica turística emprendida por la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial con apoyo de la iniciativa privada.

Así lo manifestó el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña durante la Segunda reunión virtual de dicha asociación de la cual recordó actualmente es Vicepresidente y en la que comentó estará buscando la presidencia.

‘Como si no hubiera habido crecimiento’

Navarro también mencionó que en temas financieros, este viernes no hay buenas noticias ya que le informaron que el PIB nacional registró una baja de casi el 19%, y aunque no refirió cifras precisas, dijo que esto impacta negativamente en la capital pues comentó que es como si no se hubiera tenido ningún crecimiento en los últimos 10 años.

En la segunda asamblea virtual de la asociación en la que participó el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, Miguel Torruco Marqués, el alcalde Alejandro Navarro Saldaña refrendó su compromiso para defender el turismo de Guanajuato y de México, que significa una de las principales fuentes de empleo e inversión para guanajuatenses.

Por su parte, el Secretario de Turismo federal expuso que México ocupa el primer lugar de América por el número de ciudades declaradas por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad y la cuarta posición mundial, solo después de España, Italia y Francia, por lo que destacó el esfuerzo y el trabajo de las ciudades patrimoniales del País.

En la asamblea, la Asociación también presentó la Red de MiPyMEs Turísticas para la Reactivación Económica, con la que se realizan distintas estrategias de difusión y atracción de visitantes en las ciudades del Patrimonio Mundial en México con el apoyo de las micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo.

En esta reunión se hizo mención de la plataforma digital de información de las ciudades patrimoniales en donde empresas como hoteles, restaurantes, venta de artesanía y del sector creativo ofrecen descuentos a los visitantes con el compromiso de mantener las medidas de seguridad en materia de salud y un programa de lealtad con el que los turistas que visiten más de una ciudad obtendrán más y mejores rebajas.

Además se resaltó que en el 2019 el turismo interno de México representó un total de 258 millones de visitantes mexicanos, de los que 102 millones se hospedaron en hoteles, con una inversión total de 142 mil millones de dólares.

