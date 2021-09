Gilberto Navarro

Guanajuato.- Cuatro mil cuentas de predial se encuentran en un proceso administrativo de cobro que podrían terminar en el embargo de bienes para garantizar la deuda.

El total de la deuda de estos contribuyentes suma 98 millones de pesos en cartera vencida que la administración municipal busca recuperar.

El director de Ingresos, Adrián Zúñiga, señaló que para el cobro del adeudo se lleva a cabo un proceso administrativo de cobro que inicia con un requerimiento de pago y culmina con el embargo de bienes o incluso del inmueble.

“Tengo unas 4 mil cuentas en proceso administrativo, en diferentes etapas, con una cantidad pendiente de 98 millones de pesos”.

Cabe señalar que se anunció que este 1 de septiembre se iniciarían los procesos contra los contribuyentes morosos, aunque posteriormente el alcalde Alejandro Navarro informó que los embargos aplicarían para adeudos millonarios.

Adrián Zúñiga señaló que, aunque el embargo no requiere ser autorizado por algún juzgado, ya que se trata de un procedimiento administrativo, para culminar puede durar unos tres meses, en lo que se desahoga el proceso.

“El proceso son varias etapas, te notifico del adeudo para que vengas y te reportes ya sea haciendo un convenio o liquidando, si no vienes hay un segundo proceso de requerimiento y si no hay un señalamiento de bienes que garanticen el adeudo y si no pagas, se procede al embargo, pero es un proceso muy largo, no es de dos, tres, cuatro meses”.

También lee: Van en Guanajuato contra minera Santa Fe: adeuda más de 6 mdp de predial

LC