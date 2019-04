Guanajuato ‘arrolla’ el tercer lugar en accidentes vs. ciclistas y peatones

El Inegi reporta que la entidad está por debajo sólo de CDMX y del Estado de México en el primer trimestre del año; en León ha sido insuficiente la modificación del reglamento para aumentar multas a conductores ebrios señala activista



León.- Guanajuato es la tercera entidad en el país con más peatones y ciclistas atropellados, estos después de la Ciudad de México y el Estado de México, que no se compara en el número de habitantes.

La organización #ManuVive, señaló que en el primer trimestre de este año, se han atropellado a 673 ciclistas y peatones en el país, siendo la Ciudad de México el primer lugar con 49 casos, el Estado de México 46 y Guanajuato 43, una diferencia mínima.

Es por ello, que el presidente de la Asociación de Familiares Atropellados, Juan Velázquez, señaló que se han dejado a un lado los programas de educación vial, que en municipios como León no ha sido suficiente la modificación del reglamento para incrementar las multas a conductores en estado de ebriedad; falta mucho para disminuir dichos índices, señaló.

“Obviamente es porque no se ha hecho un trabajo al respecto, no hay programas de prevención de percances viales, mientras no existan esos programas efectivos, no podremos tener resultados óptimos”, comentó.

Juan Velázquez, mencionó que desde hace ocho años las autoridades y su asociación no han tenido un acercamiento para ver qué programas se pueden desarrollar para mejorar las condiciones de los peatones y los ciclistas, así brindar medidas de seguridad y sobre todo una cultura vial.

La conjunción entre la sociedad y los gobiernos abonan a crear programas efectivos como han ocurrido en otros países, pero no se ha dado en la entidad, reiteró.

Finalmente la estadística arrojó que estados como: Nayarit, Baja California Sur y Colima, registran seis, cuatro y tres casos respectivamente.

Sabías que: La organización #ManuVive, surgió el año pasado a raíz de la muerte de Emmanuel Vera, quien fue director de Movilidad del Ayuntamiento de Puebla, el cual fue atropellado por una camión urbano.

