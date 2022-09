En Guanajuato la organización “Causa en Común” dio a conocer que Guanajuato se colocó en el segundo lugar en donde más atrocidades se han cometido

Guanajuato.- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local, David Martínez Mendizábal, señaló que se evidencia una realidad en términos de las masacres, enfrentamientos, desapariciones y feminicidios. Asimismo se deja al descubierto varias violaciones de los cuerpos policiacos a la ciudadanía. Esto luego de que la organización “Causa en Común” dio a conocer que Guanajuato se colocó en el segundo lugar en donde más atrocidades se han cometido. Con 349 en lo que va del año.

“Entonces me parece que lo que hace es como agregarle otra raya más al tigre. Todo mundo, menos el gobierno estatal, está aceptando una realidad cruda que requiere una estrategia más fuerte. Tanto de prevención del delito, disuasión y atención a las víctimas”.

A decir del diputado de Morena, aunque desde su fracción parlamentaria se ha hecho hincapié en la necesidad de remover de sus cargos a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca y de la Fiscalía General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre. Lo urgente es conocer la estrategia de seguridad implementada por el gobierno del Estado, pues ésta ni siquiera se conoce.

Guanajuato, segundo en atrocidades

“Eso ha sido un planteamiento de Morena que nos parece que tiene cierto fundamento, las personas en particular, pero lo que preocupa también es la estrategia, no solamente el cambio de las personas, sino que los altos mandos del gobierno estatal, que es el gobernador, pudieran comunicar a grandes rasgos – habrá cosas que no podrá comunicar- la estrategia”.

De acuerdo con el informe de “Causa en Común”, los cuatro principales tipos de hecho violentos registrados en Guanajuato fueron casos de tortura, mutilaciones o descuartizamientos, masacres definidas como los homicidios con tres o más víctimas y los asesinatos de mujeres con crueldad extrema.

Ante ello, David Martínez Mendizábal dijo que, en materia de seguridad en la entidad, no se advierte ninguna transformación importante y por lo tanto, se seguirán repitiendo tanto las atrocidades como los asesinatos y la violencia en contra de toda la población.

