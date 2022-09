Las enormes filas se dejaron ver en los últimos dos días recibir documentos del apoyo de una beca para estudiantes menores de edad, en el Torres Landa, tal como el proceso del año pasado

Guanajuato.- Cientos de personas se formaron desde temprano en la deportiva Torres Landa de Guanajuato capital. Esperaban entregar sus documentos a la dirección de Cultura y Educación. De esta forma podrán tener acceso a una de las dos mil becas. El monto del apoyo asignado es 2 mil pesos a estudiantes de primaria. Para estudiantes de secundaria será accesible solo con un promedio mínimo de 8.

‘Peregrinación’ para una beca

A las 9 de la mañana comenzó la recepción de documentos. Esto se llevó a cabo, luego de realizar el registro en línea en la página del municipio. El cual, tuvo lugar a principios del mes de septiembre a través de Internet.

Sin embargo, los usuarios reportaron las múltiples fallas en el sistema que no les permitió continuar con este. O bien, en algunos casos de duplicaba la información por los constantes intentos para registrar a los menores y, por ende, la saturación de la página.

Guanajuatenses soportan filas kilométricas

Los estudiantes y sus acompañantes, una vez que hubieron realizado su registro para becas en Guanajuato, dentro del tiempo y la forma, entregarán los documentos requeridos únicamente de manera presencial. Es decir, se convocó a la ciudadanía para presentarse en físico con el expediente técnico. No se aceptaban los envíos electrónicos. La entrega se realizará de acuerdo con el orden mostrado en plataformas y redes públicas.

Indignación entre la ciudadanía

Hoy es el último día para el registro de los estudiantes cuyo primer apellido inicie de la P a la Z. Ya pasaron las dos primeras partes del alfabeto por apellido paterno, pero la situación fue similar: guanajuatenses soportan filas kilométricas.

“Es una burla para los ciudadanos, este recurso no es de el, es de los impuestos, no es posible que no tengan una planeación digna como se lo merece toda la gente que está formada”.

En la convocatoria se establecía que los estudiantes interesados debían acudir acompañados de su padre o madre. Sin embargo, la mayoría de la gente formada son madres de familia, quienes han soportado la lentitud en la atención. Tanto como las largas filas que hay en un solo punto de entrega de documentos.

En redes sociales, no se hicieron esperar los señalamientos al respecto:

“Es una burla para los ciudadanos, porque muchas de esas becas ya están repartidas y no fue necesario ir a formarse 😡 y todo lo que dan los gobiernos, son impuestos que nosotros mismos pagamos“, manifestó u

La beca se entregará en el mes de octubre y se trata de un apoyo único del municipio.

