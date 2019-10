Guanajuatenses no deben asustarse por incremento del predial: Navarro

Las propiedades que verán reflejado el aumento anunciado, serán aquellas que haya sufrido alguna modificación en términos de ampliación y mejora de los inmuebles

Guanajuato.- Los habitantes de la ciudad de Guanajuato no deben espantarse por el incremento del impuesto Predial ya que sólo se trata de un ajuste de acuerdo al valor catastral actual de cada inmueble, lo cual se determinará mediante un estudio que por parte de gobierno municipal se está realizando y el aumento de este impuesto se comenzará a aplicar a partir de enero 2020.

Así lo manifestó el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña, quien explicó que las propiedades que verán reflejado el aumento anunciado, en diferentes porcentajes, serán aquellas que haya sufrido alguna modificación en términos de ampliación y mejora de los inmuebles ya que esto significa incrementa el valor de la propiedad y por consecuencia también aumenta lo que deben pagar de impuesto predial.

Navarro negó que el aumento de dicho impuesto para el siguiente año sea de un 40 o 60%, subrayó que de manera general será del 3.5% aproximadamente, y que la novedad el tema es el estudio de las viviendas a través del cual se detectará cuales inmuebles han sido mejorados en su infraestructura con lo que han aumentado su valor.

“Que a la gente no le de miedo, no es un tema de 40 y 60% del predial; el predial es con el 3.5%. Lo que se está haciendo es un estudio de valores de las casas y de las propiedades, por ejemplo: una casa en Marfil que desde hace 10 años no se revisada y de repente tienen un cuartito más, un bañito más o tienen acabados que son mucho más caros de lo que está en su predial pues ese estudio de valores nos va a decir quien tienen que aumentar en un tanto por ciento, eso es lo que se aprobó, un tema que es un estudio de valores”.

Mencionó que desde hace más de 10 años que no se hacía una evaluación de las viviendas y muchas no están pagando el impuesto predial que realmente es basado en el valor de la propiedad y por ello es que el tema se actualizará mediante un estudio que ya se mandó hacer, el cual consiste en revisar vivienda por vivienda para poder saber de primera mano cuales fincas han sido remodeladas y/o ampliadas.

Navarro dijo que esta medida también obedece a la necesidad de generar más recursos para cubrir las necesidades del municipio durante el ejercicio 2020, pues recordó que para el próximo año se avecina un importante recorte presupuestal que afectará a la capital y ante esta situación el gobierno municipal se está viendo obligado a buscar opciones.

