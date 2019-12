Guanajuatense busca de su pase a Tokio

Gabriela Martínez iniciaría su plan de trabajo del año 2020 con un campamento y competencias en Austria y Alemania, con el objetivo de seguir sumando puntos para el ranking internacional

Guanajuato.- La tiradora guanajuatense Gabriela Martínez iniciaría su plan de trabajo del año 2020 con un campamento y competencias en Austria y Alemania, con el objetivo de seguir sumando puntos para el ranking internacional rumbo a los próximos Juegos Olímpicos de Tokio.

“Nos van a preparar para llevarnos a esas Copas del Mundo para conseguir un mejor ranking y a medida de eso, buscar la cuota olímpica, ya que se da una por ranking”, Gabriela Martínez, Tiradora leonesa

Martínez señaló que en este año le faltó un poco de determinación personal, “al final no me arrepiento de nada, por algo pasan las cosas. Me hubiera gustado tener mejores resultados en Panamericanos de manera individual, ya que por equipos se hizo lo que se pudo, conseguimos una medalla de bronce”.

Expuso que su meta es buscar la plaza olímpica, a través del ranking olímpico, por lo que el próximo año será importante la presencia en varias Copas del Mundo.

“En mi caso y otra compañera se puede decir que existe una posibilidad para ir a Tokio, nos van a preparar para llevarnos a esas Copas del Mundo para conseguir un mejor ranking y a medida de eso, buscar la cuota olímpica, ya que se da una por ranking”, mencionó.

Añadió que tiene contemplado abrir el año con una gira por Europa a finales de enero con un campamento y competencias en Austria y Alemania.

“Nos van a llevar a tres Copas del Mundo para subir el ranking y como varias del ranking mundial ya tienen cuotas, se van adecuando los lugares. La idea es que nosotras subamos nuestra puntuación para estar en los primeros lugares y tener posibilidad de conseguir esa cuota”, indicó.

Aunque dijo que sabe lo difícil que es porque en el ranking mundial hay muchos tiradores y varios de ellos con la misma puntuación. “Hay mucha competitividad y se tiene un nivel muy alto”.

Algunas de las Copas del Mundo que tendrá el tiro serán en Nueva Delhi, India, del 15 al 23 de marzo; Múnich, Alemania, del 2 al 9 de junio; Bakú, Azerbaiyán, del 22 al 3 de junio y el Test Events en Tokio, Japón, del 16 al 26 de abril.

