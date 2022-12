El subsecretario de seguridad y Protección civil, Ricardo Mejía Berdeja, reclamó que la encuesta que se realizó está sesgada

Redacción

México.- La tarde del lunes 12 de diciembre, el partido Morena dio a conocer que el Senador Armando Guadiana Tijerina vence en números en las encuestas. Por lo que será su candidato a la gubernatura de Coahuila para las elecciones del estado en 2024. Sin embargo, los resultados parecieron no ser del agrador del subsecretario de seguridad y Protección civil, Ricardo Mejía Berdeja, quien aseguró que la encuesta está sesgada.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Mejía asegura que él cuenta con otras encuestas serias cuyo conocimiento entre los pobladores de Coahuila en donde se refleja su ‘popularidad’ de entre un 50% y 60%. Por lo que cuestiona la manera en la que se realizaron las encuestas.

“La encuesta no toma sobre el nivel de conocimiento tus porcentajes, sino que a partir de ese conocimiento te miden contra toda la muestra. De tal suerte que está totalmente sesgada. Entonces, nosotros no reconocemos esa encuesta y lo dijimos en la mesa. Y considero que eso no puede ser el elemento para tomar una decisión como esa”, afirmó.

Posicionamiento respecto del proceso de designación de Coordinador de los Comités de Defensa de la #4T en #Coahuila. https://t.co/00kCSJ5Dao — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) December 13, 2022

Para leer también: Alma Alcaraz lamenta que iniciativas de Morena sean ninguneadas en el Congreso de Guanajuato

Foto: Cortesía

Guadiana gana encuestas de Morena

El presidente nacional de Morena junto a la diputada Ivone Cisneros revelaron mediante conferencia de prensa dieron a conocer que Guadiana gana encuestas de Morena. Dijeron que la preferencia de los coahuilenses en su intensión del voto es para Armando Guadiana. Los otros aspirantes fueron el diputado Luis Fernando Salazar, el delegado de programas sociales, Reyes Flores Hurtado y el subsecretario de seguridad y Protección civil, Ricardo Mejía Berdeja.

Mejía no estuvo presente en el evento por cuestiones de agenda. Asimismo, comentaron que “Guadiana no es un improvisado”, cuenta con la experiencia que exige el partido, ya que es uno de los fundadores del mismo.

“Tenemos muy buenas condiciones, coincide en las tres encuestas que Morena es quien tiene la intención del voto cercana al 50 por ciento, tenemos un presidente muy bien evaluado con un promedio de 8, tenemos un partido muy reconocido por parte de la gente de Coahuila, tenemos un partido muy bien organizado y tenemos unidad entre todas y todos los aspirantes”, dijo Delgado.

Reconocemos el gran trabajo que han hecho Luis Fernando Salazar, Ricardo Mejía Berdeja y Reyes Flores Hurtado, quienes participaron en la encuesta y trabajarán en unidad en favor de su estado y de @PartidoMorenaMx. #BoletínDePrensa🔴👇https://t.co/7p4F8M1qYh — Mario Delgado (@mario_delgado) December 12, 2022

Por si no lo leíste:

bc