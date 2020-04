Guadalupe se levanta a las 4 am para vender

Enrique Pérez

Victoria.- María Guadalupe González Velázquez, originaria de Victoria, mencionó que pese a que sus ventas han bajado hasta un 50%, su jornada laboral inicia a las 4:00 de la mañana para poder vender sus productos diariamente en esta difícil temporada de contingencia, a sabiendas que los adultos mayores se tienen que resguardar en sus hogares.

Añadió que sus productos los lleva a vender martes y viernes a Tierra Blanca, y debido a las bajas ventas, un hijo es quien la ayuda económicamente en ocasiones, y más en estos momentos, puesto que es viuda.

Resaltó necesitar del apoyo de gobierno, puesto que es de su conocimiento que el gobernador del estado, autorizó unos préstamos, por lo que se encuentra esperando a que termine el periodo vacacional para conocer cómo adquirir este tipo de créditos.

En otro contexto, también refirió que al bajar las ventas, baja la producción de lo que hace, puesto que vende empanadas de piña, leche y jamón con queso, y también pan de nuez, elote, naranja e integral.

Resaltando, que por el momento no es redituable puesto que tiene que pagar pasajes para vender su producto, sin embargo, lo tiene que hacer porque no le agrada dejar a su clientela sin pan, a pesar que en algún momento le puedan comentar que ya no puede vender.

Del mismo, añadió vivir al día, por lo que tiene que trabajar toda la semana, a pesar de que exista la recomendación de que los adultos mayores no deban arriesgarse, puesto que un día sin venta representaría el no pagar luz, agua, vestimenta y sustento.

Concluye su jornada aproximadamente a las 2 o 3 de la tarde, pero después tiene que preparar el producto para el siguiente día, finalizó.