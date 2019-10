Grupos delictivos están vinculados al menos con siete municipios

Un estudio elaborado por LANTIA CONSULTORES reveló las relaciones que existen en las diferentes localidades del estado; se pidió a las autoridades comenzar a planear verdaderas estrategias

Nayeli García

Irapuato.- En Guanajuato operan 11 grupos delictivos, cuatro de ellos vinculados con autoridades de siete municipios en el estado que ha evitado que sean desmantelados, y que ha provocado un ‘efecto cucaracha’ a otros delitos, según reveló el estudio ‘Panorámica General de Organizaciones Criminales de Guanajuato’, elaborado por LANTIA CONSULTORES.

Fue el ex titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Juan Manuel Alcántara Soria, quien presentó el estudio ante empresarios irapuatenses en dónde señaló que la violencia y la delincuencia se desató en el 2014 y en Guanajuato se elevó a partir de octubre del 2017, desde entonces Guanajuato ocupa los primeros lugares en ejecuciones en el país y una bajó del primer lugar en robo de combustible, éste sigue siendo negocio para los criminales.

El estudio detalla que al corte de junio del 2019, en Guanajuato se tuvo un registro de 768 contra las mil 15 registradas en el 2018’ y aunque municipios como asilado, Salamanca, Irapuato, Pénjamo y León tuvieron una disminución de entre el 35 al 68 por ciento, municipios como Villagrán tuvo un incremento de 130% y Apaseo el Alto del 133%, seguidos por Abasolo con el 100% de incremento en los registros.

Una ‘ola de ejecuciones’

Juan Miguel Alcántara Soria señaló que en los últimos dos años, el estado pasó de tener seis grupos criminales a 11, dos de ellos con presencia nacional, cuya lucha por el territorio desencadenó una ola de ejecuciones que ubican al estado entre los primeros lugares a nivel nacional, en donde de enero a julio del 2019, León está en primer lugar estatal con 252, seguido por Salamanca con 249 y en tercer lugar Irapuato con 243.

Enfatizó que las ejecuciones repuntaron con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República y el cierre de los ductos, pero también una baja mediante los operativos que ya están de regreso.

Juan Miguel Alcántara señaló que al estar haber cerrado los ductos, los grupos criminales migraron a la extorsión, el secuestro y el robo, que son delitos que le tocan al Estado y a los Municipios; sin embargo por muchos años las autoridades se encargaron de negar la violencia en el estado, maquillar cifras y a no tener una verdadera estrategia de prevención y coordinación.

Desconfianza entre corporaciones

“Todos desconfían de todos”, señaló el ex funcionario al comentar que no importa si la Marina se va de Guanajuato o llega la Guardia Nacional, si entre los diferentes niveles de gobierno e instituciones de seguridad no se comparten información porque no confían en las corporaciones.

El estudio advierte que al menos en siete municipios hay probabilidad de que haya vínculos entre las autoridades y los grupos delincuenciales: detalla que León, Pénjamo, Irapuato, Salamanca y Jerécuaro tiene indicios de relación de delincuencia con la Policía Municipal o el Ayuntamiento; en Valle de Santiago con Policía Municipal o Ayuntamiento y la Policía Estatal o Ministerial; mientras que en Villagrán se advierte relación con las Fuerzas Federales y la Policía Municipal o Ayuntamiento.

Buscan una estrategia

Alcántara consideró que la estrategia tiene que diseñarse con todos los municipios en donde la prevención debe partir de los municipios que son los que están más cercanos con la ciudadanía y los problemas de inseguridad y la ciudadanía partícipe, pues el 50% de la solución del problema está en la fuerza policial y el resto en la ciudadanía y un verdadero combate a la corrupción.

Entre las soluciones que compartió el experto en seguridad fueron:

1.- Combate a la corrupción técnica y moral

2.- Prevención comunitaria del robo de combustible

3.- Contención del robo de hidrocarburo en perspectiva federal

4.- Persecución del dinero del huachicol. Estrategia nacional 2010

5.- Participación Ciudadana contra huachicol y corrupción: cultura de la legalidad y La Paz, transparencia y rendición de cuentas, control democrático de la autoridad.

6.- Actualización del mapa de riesgos municipio por municipio y estatalmente

7.- Estrategia estatal integral a partir de los municipios

Empresarios muestran su preocupación

Los empresarios mostraron su preocupación e interés por reforzar el tema de inseguridad y preocupación por la falta de coordinación de los tres niveles de gobierno para la contención de la delincuencia, así como la cerrazón de las autoridades de aceptar la realidad que atraviesa el estado y los consejos de los expertos.

