México.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reveló que los cárteles mexicanos se han aprovechado de la crisis sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2 para extender su negocio.

De acuerdo al Instituto de Investigación Interregional sobre Crimen y Justicia de la propia ONU dijo que estos grupos delincuenciales han hecho uso de la pandemia para “poner en peligro la eficacia y credibilidad de las medidas de respuesta de los gobiernos”.

Esto lo publicaron en un reporte llamado ‘Stop the virus of desinformation. The risk of malicious use of social media during COVID-19 and the technology options to fight it’.

Desde acercamientos con dueños de comercios que han sido afectados económicamente tras la cuarentena con el fin de ayudarle a sobrevivir, hasta la venta de medicina apócrifa y sobre todo la entrega de víveres y recursos a las familias que se han quedado sin sustento.

Un ejemplo que utilizaron fue el del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) junto con miembros de la Nueva Familia Michoacana y Los Granados, aumentaron la producción de “falsificaciones de medicamentos” con la finalidad de repartirlos en farmacias y que vendan este producto a cárteles que se asientan en Jalisco, Guanajuato, Guerrero y Michoacán.

Incluso, estos grupos han tomado papeles que les corresponden a gobiernos municipales y estatales en cuestión de aplicación de medidas sanitarias, disminuyendo la movilidad y la repartición de despensas para evitar que la gente salga de sus casas.

Cabe destacar que la ONU rechazó que esto sea algo positivo, pues lejos de ser acciones positivas a favor de los ciudadanos, en realidad, lo que logran los cárteles es la protección de sus intereses ante una posible intervención integral del estado.

