Grupo de enfermeros pide solidaridad para su compañero detenido injustamente

León.- Solidaridad, empatía, justicia y seguridad es lo que piden enfermeros del Hospital Pediátrico, luego que en la madrugada de este jueves unos policías municipales al interior del hospital detuvieran a uno de sus colegas que se encontraba de guardia de nombre Michel García, el cual atendió a un paciente que le faltaba la respiración y posteriormente los familiares agredieron y amenazaron.

A las 13 horas con 10 minutos, un grupo de 15 enfermeras, casi todas con cartulinas en mano y mensajes de apoyo para su colega Michel García, afuera del Hospital Pediátrico, pidieron justicia para su compañero García, porque su detención fue injusta por parte de los policías municipales y además dejaron lesionado a otro compañero que también atendió al paciente que le faltaba la respiración.

Una de las enfermeras, que prefirió mantenerse en el anonimato, debido a que fueron amenazados, narró los hechos: “Se han manejado muchas versiones, pero la persona llegó sin signos vitales aquí al hospital, de hecho cuando se exigió que se pasara al área de choque, el señor ya tenía muchos datos de a ver pasado mucho tiempo… En el cual mostraba que ya tenía un tiempo sin vida”.

Los hechos

Aproximadamente a las 00:30 horas de este jueves, una persona que venía acompañada por tres unidades de policía municipal de León, solicitaron la atención médica para que atendieran a esta persona, los familiares del señor que se encontraba enfermo, manifestaron que el enfermo era policía (según la versión de familiares de Manuel García).

“Los policías desde un principio llegaron muy agresivos exigiendo que se le atendiera, mi compañero le dio la atención y mostrándole a ellos ya no tenía signos vitales, sin embargo ellos exigían que se le hiciera algo más”, añadió.

La enfermera que también estuvo trabajando en este mismo turno que García, señaló, que el paciente cuando llegó ya no contaba con signos vitales porque el cuerpo presentaba rigor.

Debido a la pandemia los protocolos cambiaron y para poder brindar una atención necesitan estar protegidos, porque no se pueden arriesgar de contraer el virus del Covid-19. Sin embargo, ayer no siguieron muchas normas de seguridad, lo atendieron, lo cuidaron, y desafortunadamente no se logró lo que se pretendía, que era salvar la vida:“No es nuestra culpa, somos enfermeros, no actuamos con maldad. Nuestra intención siempre va a ser ayudar”, comentó.

Gobierno Municipal se pronuncia al respecto

En un mensaje en redes sociales el alcalde de León escribió lo siguiente: “Ante un supuesto abuso de fuerza y amenazas por elementos de seguridad pública contra personal médico, soy enfático en señalar que se revisará esta situación para que se deslinden responsabilidades”

Finalizando con esta afirmación: “Hoy más que nunca debemos estar unidos y actuar en favor de los ciudadanos”.

