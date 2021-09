Nancy Venegas

Irapuato.- Un grupo de empresarios locales, encabezado por el dueño legal del nombre Trinca Fresera, Hugo Villaseñor, promete que Irapuato tendrá equipo de fútbol para y por la afición… pero el proyecto se concretaría hasta el 2022.

“Dejémonos de chismes, es momento de dar soluciones. Estoy invitando a los empresarios a que se sumen a este proyecto para y por el pueblo. Un equipo de segunda o de tercera división que juegue en las deportivas, en un terreno que consigamos, donde se pueda”, dijo el empresario Hugo Villaseñor.

Confirmó que, junto a otros cinco empresarios locales, invertirán en un equipo de fútbol, en el que la participación de la afición será primordial, pues ofertarían la mitad de las acciones.

Hugo Villaseñor. Foto: Eduardo Ortega

“Todo está muy revuelto. Este año ya no habrá equipo, el torneo está muy cerca, pero el siguiente año sí; se dará prioridad a futbolistas locales”.

Hace 15 años, el empresario registró legalmente el nombre de la Trinca Fresera con el fin de proteger la denominación y compartirla con los irapuatenses realmente interesados por el equipo.

“Hace 2 meses me buscó Juan Albo (presidente del Consejo del Club Irapuato A. C.) y me dijo que le diera el nombre de la Trinca Fresera. Desde luego le respondí que no, porque el nombre es para el pueblo, no para el Club Irapuato. Se enojó mucho y dijo que me iba a demandar. Esto no se arreglado porque no hay voluntad, solucionarlo es muy fácil: se necesita municipalizar el estadio, quitar a los vivales”.

ac