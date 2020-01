Grupo Bronco es víctima de delincuencia, asaltan su camión cuando iban rumbo a Moroleón

Redacción

Moroleón.- Por medio de las redes sociales la agrupación de esta banda musical encabezada por Lupe Esparza ha dicho que se encuentra en un mal momento luego de que sui equipo técnico fuera víctima de la delincuencia.

Esto lo hicieron saber a través de un comunicado en el que comentan que tal suceso ocurrió en el momento en que se dirigían a un concierto a este municipio de Guanajuato.

Aunque informaron que no pasó a mayores, así que el personal se encuentra fuera de peligro, pero eso no quiere decir que no se llevaran un fuerte susto después de esto. Los internautas, por otro lado, han mostrado su molestia y su preocupación por esta situación por la que atraviesa el país.

Bronco se ha mantenido alejado de toda polémica a través de los años, aunque hace no mucho tiempo tuvieron un problema con Ramiro Delgado, el ahora ex integrante del grupo. Sin embargo, no se hizo un gran escándalo al respecto.

Comunicado a nuestro público y medios de comunicación

