Guanajuato.- Lo del francés Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid casi podría decirse que es un amor para toda la vida. Al menos así lo ha dejado claro el internacional francés de 31 años en una entrevista con la casa de apuestas de fútbol Betway sobre su presente, pasado y futuro en el club colchonero de la capital española.

El 28 de julio de 2014, el Atlético de Madrid acordó con el jugador y con la Real Sociedad (su antiguo club) ficharlo. Un día después se confirmó su traspaso por seis temporadas, a cambio de 30 millones de euros.

Entonces se inició un “idilio” de cinco años que incluyó 257 partidos y 133 goles que le valieron ganar la Supercopa de España, la Europa League y la Supercopa de Europa con el Atlético.

Siendo la máxima figura rojiblanca, en 2019 buscó nuevos aires y se marchó al FC Barcelona, donde nunca hizo pie y siempre se mantuvo a la sombra de la gran figura blaugrana, el argentino Lionel Messi. Con los culé disputó 102 partidos en los que ligó 35 goles, pero su rol de escudero de Messi lo llevó en múltiples ocasiones al banquillo.

Las puertas del Wanda Metropolitano se le abrieron de nuevo en el mercado de invierno del 2021, cuando el Barça lo cedió al Atlético a préstamo, con una opción de compra obligatoria por unos 40 millones. Al Barcelona le restaba amortizar 75 por un fichaje que le costó 120 millones en el verano del 2019.

En este segundo ciclo de colchonero, Griezmann ha disputado 19 partidos y su cuenta goleadora ya va por 8 tantos.

Así las cosas, en una entrevista con Betway, el ariete francés aseguró que después de la Real Sociedad, “en el Atleti es donde mejor me siento, no quiero volver a moverme del Atleti y no lo tengo planteado”.

Consultado sobre ¿cómo es jugar con Joao Félix y Luis Suárez?, el francés se deshizo en elogios hacia sus compañeros. “Jugar con ellos es más fácil, son jugadores con los que apetece hacerlo”, agregó que “con ellos haces un desmarque y sabes que la pelota te va a llegar porque tienen un pie increíble”.

Luego de reconocer que con Lucho Suárez es uno de los que mejor se lleva, más allá de la cancha, también valoró el talento del charrúa asegurando que “Luis es un matador del área, todo lo que cae en el área le cae a él y casi siempre es gol”.

Sobre el joven portugués Joao Félix, agregó que “es un jugador extraordinario, mucho talento, muy joven, si sigue trabajando como lo está haciendo llegará muy lejos”.

