Las enormes grietas en Huanímaro y Celaya parecen haber desistido en su crecimiento, no obstante, el monitoreo continua

Manuel Arriaga / Luz Zárate

Huanímaro / Celaya.- Entre el 2 y el 6 de octubre, enormes grietas en Huanímaro y Celaya aparecieron en pocas horas, dejando en zozobra a la población de dos comunidades. A cerca de 10 meses del hecho, pareciera que la tierra por fin desistió y un desastre se ve poco probable, según autoridades nacionales.

En Otates, Huanímaro, tanto Protección Civil como el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) revisan constantemente la zona. Desde la aparición de las grietas en una sola noche, apuntan que no han crecido. Ello, frente a los estruendos bajo suelo que la población dice experimentar.

Todo comenzó el pasado 6 de Octubre de 2021, cuando evacuaron a un total de 250 habitantes de la comunidad Copales Huanímaro. Esto, ante el temor que se registrara un hundimiento, a consecuencia de una serie de estruendos en el suelo.

Foto: Manuel Arriaga

Comenzaron durante la noche y se agudizaron la madrugada, causando temor entre la población. Horas después, más de una docena de viviendas y algunas calles sufrieron agrietamientos. Los estruendos y movimientos del suelo se agudizaron a las 3:00 horas, obligando a sus habitantes a levantarse y salir a la calle para averiguar el hecho.

Desde entonces, los habitantes viven con la incertidumbre de no saber qué es lo que ocurre y tampoco saben si podrán volver a sus hogares. Y a casi 10 meses del hecho, aun no se tiene una explicación concluyente sobre el fenómeno. Sólo han teorizado que podría tratarse del reacomodo de tierra debido a la sobreexplotación de los mantos freáticos.

En tanto, los habitantes de Otates han aprendido a vivir con el fenómeno que ahora se registra con menor frecuencia. Pero se mantienen listos para evacuar de ser necesario.

Grietas en Huanímaro y Celaya, a casi un año

Foto: Manuel Arriaga

Al igual que en Huanímaro, en La Cruz, Celaya, las grietas tampoco han crecido. Sin embargo, se monitorea de manera constante para evitar un problema mayor o un accidente.

El Director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, explicó que cada mes en coordinación con Protección Civil estatal revisan la zona desde el 2 de octubre.

“Tenemos monitoreo en la comunidad La Cruz. La grieta no ha crecido, no ha habido problema por eso por este momento. Mes con mes, Protección Civil nos acompaña a hacer un monitoreo de la grieta. No ha crecido, el tema que nos atañe es estar monitoreando al momento de las lluvias”, dijo el funcionario.

En Celaya, con las lluvias y una gran cantidad de agua, la comunidad se inundó en una zona y se abrió una enorme grieta que atraviesa gran parte del pueblo. Tras un estudio, se determinó que ésta seguiría creciendo con el pasar de los años y los pobladores tendrían que aprender a vivir con ella.

El estudio arrojó que es una grieta que estará ahí de por vida, de 480 metros lineales y va a tener un desplazamiento de tres centímetros por año. Al respecto, el funcionario señaló que para evitar el desbordamiento del arroyo El Maguey, que provocó la inundación de 57 viviendas en La Cruz, limpian el cauce.

Fueron dos casas afectadas que se derribaron por completo y una más sólo de manera parcial. El lunes 4 de abril se realizó la primera demolición de una vivienda, mientras que el lunes 11 de abril tocó el turno del segundo inmueble.

Por su parte, los habitantes de la zona solicitan que se solucione de fondo el problema y que el Municipio analice qué se puede hacer para que la grieta no siga creciendo.

