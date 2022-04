Carmen observó su casa ser demolida luego de que la enorme grieta la atravesara por completo; la pregunta ahora es ¿a dónde ir?

Luz Zárate

Celaya.- María del Carmen Ríos vivió 40 años en su casa ubicada en la calle Morelos de la comunidad La Cruz. Pero este lunes, esta fue demolida luego de que una enorme grieta apareció en octubre pasado y la atravesó completamente.

Carmen observó de principio a fin la demolición de su casa, bastaron unas horas para que echaran abajo todo su patrimonio.

Cada ladrillo y pared tenían una historia, fueron 4 décadas que ahí vivió en familia, hasta la noche del sábado 2 de octubre cuando empezó a llover a tal grado que varias casas de la comunidad se inundaron y otras se abrieron por la enorme grieta que apareció en el piso.

“Yo sé que no es culpa de nadie, pero es toda una historia que se fue en un momento, fueron 40 años de estar en mi casa, ahí vivimos mi marido y yo, mis hijos. A últimas fechas ya sólo vivíamos yo y mi nieto, y de repente me quedé sin nada, ahorita vivo con una cuñada pero me siento que estoy de arrimada, yo tenía mi casa y en unos minutos se me fue todo”, platicó.

No tiene a dónde ir

Fotos: Martín Rodríguez

Carmen además de estar triste y melancólica por la demolición de su casa, está preocupada porque no tiene a dónde ir, Desarrollo Social sólo le ayudará a construir un cuarto y un baño, pero siempre y cuando acredite la propiedad.

“Tenía tres cuartos, mi sala, mi comedor y mi cocina, los baños, y la presidencia me ofrece apoyarme con un cuarto, pero tengo que tener una propiedad, aquí en donde está mi casa que están demoliendo no sabemos si se puede porque hay que ver ahora que terminen cuánto espacio queda sin que pase por ahí la grieta. Es muy triste ver toda mi historia ahí tirada”, platicó.

La señora contó que desde aquel día que su casa quedó partida en dos, se tuvo que ir a vivir con algunos familiares, pero diario iba a su casa, aunque no se podía pasar, se sentaba en un árbol de aguacate que está afuera de la que era su vivienda y ahí se quedaba hasta la noche que nuevamente se regresaba al cuarto que le prestaron para vivir.

Acabarán con otras dos casas y su historia

Así como esta vivienda, otras dos ubicadas en la misma calle Morelos serán demolidas en su totalidad; y otras 8 que también tienen daños serán intervenidas de manera parcial.

La Dirección de Desarrollo Social, apoyará a las familias de las tres viviendas demolidas, con la construcción de un cuarto y un baño, pero no se tiene una fecha exacta para otorgar el apoyo.

El Director de Protección Civil, Marco Antonio Villa Corral, manifestó que por el momento solo tres viviendas serán demolidas de manera total y otros 8 propietarios de viviendas solicitaron apoyo para algunas reparaciones.

Villa Corral manifestó que además de las viviendas, será demolida la escuela primaria “Juan Álvarez”, la cual también fue severamente dañada por la grieta que apareció el pasado 2 de octubre. Por ello, el municipio en coordinación con la Delegación de Educación V Este trabaja en la donación de un terreno para reubicar a la institución educativa.

Seguirá creciendo

El funcionario mencionó que por el momento no se ha detectado crecimiento de la grieta, pero se tiene una proyección de que cada año crecerá tres centímetros en su longitud.

Cabe destacar que los habitantes de la comunidad La Cruz solicitan que se solucione de fondo el problema y que el municipio analice qué se puede hacer para que no siga creciendo y a su vez se rellene desde lo más profundo la que ya está presente en este momento.

