Gremio empresarial pide cuentas claras

CCE Salamanca demanda la aclaración del gasto que se ejecutó en diez días para la feria

Cuca Dominguez

Salamanca.- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Raymundo Gómez García, dijo que es necesario que el gobierno municipal explique en qué se gastaron los 10 millones de pesos de la feria, porque es mucho dinero, y es necesario que haya un ejercicio de claridad. Lo anterior luego de que la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, dio a conocer que los 10 días de feria registró una inversión de 10 millones de pesos.

“Los salmantinos necesitamos que nos expliquen a detalle los rubros en los que se gastaron los dineros. El propósito de una feria no debió registrar un costo alto, y menos en estos momentos de austeridad y que el dinero está muy escaso por todos lados. Hay una contracción en el mercado, porque están detenidas muchas inversiones, empresas que iban a venir todavía no se sabe si llegan o no, además de la escasa obra pública en todo el estado. Por eso tenemos que ser prudentes y cuidar cada peso, porque es dinero es de los salmantinos y tenemos que ser inteligentes en cómo gastarlo”.

El líder empresarial, dijo que 10 millones de pesos, se le hace un gasto excesivo para el evento que fue, debió de aplicarse la austeridad y ese dinero se tuvo que invertir en otras cosas. “Tenemos que ser congruentes, si vamos a ser austeros en todos los sentidos y así lo han pedido el gobierno federal y estatal que han enviado mensajes, de que tenemos que cuidar el dinero, este tipo de acciones no abonan a ésta política o congruencia que necesitamos tener.

Si nos dicen que se gastaron 10 millones, ojalá estén bien justificados, de lo contrario, no estaremos siendo congruentes con los que se dice y con lo que se hace”, precisó.

Se quedaron sin luz; solo hubo en las fiestas

El alumbrado público en un tramo de la calle Paseo Río Lerma de la zona centro, solamente duró mientras se realizaron las “Fiestas de Primavera Salamanca 2019”, así lo denunciaron colonos de la zona quienes señalan que gran parte de las lámparas no funcionan y por las noches se convierte en el lugar ideal de los delincuentes para cometer asaltos. Estas luminarias se colocaron para que los comerciantes semifijos se colocaran durante las pasadas Fiestas de Primavera Salamanca 2019” que se realizaron en el mes de abril.

El tramo donde se presenta el mayor problema es entre las calles Monterrey y Allende, en donde ya se han registrado asaltos a transeúntes, “los delincuentes se esconden entre los arbustos del área verde y en cuanto pasan las personas las sorprenden y las despojan de sus pertenencias, con la oscuridad no se sabe ni hacia donde corren”, señaló Martín Figueroa.

También mencionó que en la zona se encuentra una primaria y algunos padres de familia caminan todo ese tramo al salir del turno vespertino, y aunque ahorita a esa hora todavía no oscurece no se deben esperar a que cambien los horarios y se ponga en riesgo a los niños y sus familias.

