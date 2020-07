Grant Imahara, presentador de ‘MythBusters’, muere a los 49 años

Redacción

Australia. – Una mujer se hizo millonaria después de ganar la lotería apostando por una serie de números que vio en un sueño hace quince años.

Esto ocurrió en la región de Queensland se hizo acreedora de 700 mil dólares australianos, lo que equivaldría a 15, 685, 110.00 pesos mexicanos.

Ella, cuya identidad queda en el anonimato, dijo que usará el dinero para una casa nueva y para un viaje a México, aunque cuando la pandemia lo permita.

Comenta: “Los números me llegaron en un sueño hace unos 15 años, literalmente los vi aparecer uno por uno, y los he estado jugando en ese orden exacto desde entonces. Los números siempre han sido buenos para mí, siempre he ganado pequeñas cantidades a lo largo de los años, pero ahora esto ¡Es asombroso! Todavía no puedo creerlo”.

Quizá te interesaría leer:

G.R