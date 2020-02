Granjero encuentra por accidente restos de ‘armadillos gigantes’

Redacción

México.- Se trata de ‘apps’ como SuperVPN Free VPN Client (que cuenta con unos 100 millones de descargas), TapVPN Free VPN, Best Ultimate VPN – Fastest Secure Unlimited VPN, Korea VPN – Plugin for OpenVPN, Wuma VPN-PRO, VPN Unblocker Free unlimited Best Anonymous Secure, VPN Download: Top, Quick & Unblock Sites, Super VPN 2019 USA, Secure VPN-Fast VPN Free & Unlimited VPN y Power VPN Free VPN.

Expertos del VPNpro descubrieron en Google Play Store estas 10 aplicaciones peligrosas con vulnerabilidades “significativas”, que afectan a más de 100 millones de usuarios.

Las vulnerabilidades encontradas, permiten a los hackers interceptar fácilmente las comunicaciones de los internautas, lo robar sus nombres de usuario, contraseñas, fotos, videos y mensajes, etc.

“En este momento, a más de 105 millones de personas les podrían haber robado los datos de la tarjeta de crédito o filtrado o vendido en línea sus fotos y videos privados, o grabado y enviado a un servidor en un lugar secreto cada minuto de sus conversaciones privadas”, dijeron los especialistas.

Con información de RT Noticias

SZ