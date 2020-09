Gran reto en proceso electoral es lograr la paridad de género: Gender Issues

Nayeli García

Irapuato.- La violencia en el estado no es de una sola persona, señaló el obispo Enrique Díaz Díaz ante el incremento de la delincuencia tras la detención de Antonio Yépez ‘El Marro’, con la que se esperaba regresará la paz a Guanajuato y sin embargo, Salamanca, Huanímaro, los Apaseos, así como otros municipios han sufrido semanas muy fuertes.

“Yo creo que ha sido importante la detención de este personaje, pero no basta, la violencia no es de una persona, la violencia y la corrupción se han hecho, diría yo, a veces comunitarias”, comentó.

El religioso dijo que del ‘Golpe de Timón’ ya se habló mucho y no solo bastaba detener a una persona, sino ir más a fondo y ver las inquietudes de muchas personas que siguen viviendo en la inseguridad.

“Se puede detener a algunos líderes y puede disminuir y puede asustar, pero mientras no cambiemos el corazón, mientras no cambiemos las relaciones, no va a ser posible cambiar la violencia y esto no es por un decreto, esto es un trabajo de todos y que nos falla a todos”, indicó.

Preocupa el manejo de presupuesto

El obispo consideró preocupante el manejo del presupuesto, ya que en muchas ocasiones, dijo, se usa para los propios intereses sin realmente atender las cosas esenciales e importantes.

Esto ante la incertidumbre que existe en algunos sectores sobre el presupuesto federal para el próximo año, en donde se advierten recortes a los estados y municipios.

Dijo que no se puede estar culpando todavía al pasado, que si bien sí tiene culpa, los gobernantes deben de buscar la forma de atender las necesidades del presente y buscar el equilibro.

LC