¡Gran genio! Candidato promete medicamentos contra el COVID-19… que aún no existen

Redacción

México.- Está garantizado el abasto de agua para la población; no faltará este recurso para el consumo humano, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Tratado de Aguas de 1944.

“Lo primero que se tiene que procurar es que no le falte el agua a la gente. (…) Que la gente de Chihuahua tenga toda la información y no se dé pie a la manipulación. Es decir, si hay información directa, desde luego veraz, cierta, no hay ninguna posibilidad de acarreos o manipulación. Lo mejor es garantizar el derecho a la información”, remarcó.