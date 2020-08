¡Gran ejemplo! Maestro reparte televisores a alumnos para aprender a distancia

Redacción

Perú. – Las historias de caridad humana durante esta pandemia no han sido pocas y tienen un encanto especial, como la del maestro rural Lino Sonders Rojas que con el fin de que sus alumnos no se quedaran rezagados con la educación, armó una campaña para regalarles televisores que las personas ya no usan en la región del Amazonas.

Esto luego de que el país presentara el programa Aprendo en Casa, en el que se proyectarían estos aprendizajes por medio de la televisión abierta.

Rojas recibió una gran respuesta de muchos que se unieron a la causa y él mismo las cargó y llevó de puerta en puerta verificando que estuvieran en correcto estado y que los niños supieran cómo usarla.

Finalmente dijo: “el acceso a los medios de comunicación masivos debería ser un derecho fundamental para nuestros estudiantes”. Un aplauso para este gran hombre.

