Gracias por dejar México hecho una porquería, le dicen a Calderón

Ciudad de México.- Un reportero se hizo famoso en redes sociales luego de que activara por accidente los filtros de Facebook durante la transmisión de un reportaje en vivo a través de la aplicación.

Justin Hinton, de WLOS, transmitió por Facebook Live desde el condado de Madison como parte de la cobertura meteorológica de su estación. Sin embargo, sin darse cuenta, activó un generador de filtros que lo hizo lucir de divertidas maneras, durante lo que debía ser un trabajo profesional.

Los filtros comenzaron a aparecer mientras él hacía su informe. Al terminar, afirmó que no tenía idea de lo que estaba pasando hasta que salió de la cámara.

El video rápidamente se volvió viral en la plataforma de Facebook por lo divertido que resultaba.

“El camarógrafo con el que estaba trabajando mencionó que aparecían efectos extraños en mi cara. No dio muchos detalles, así que le dije que probablemente desaparecería. No hace falta decir que no desaparecieron”, escribió el periodista en su página de Facebook.

Aquí te dejamos el divertido momento: