Graban riña campal en las inmediaciones del palenque de la feria

León.- El alcalde de León, Héctor López Santillana, advirtió que habrá cero tolerancia para aquellos establecimientos ubicados en la Feria en donde se ha detectado la venta de alcohol a menores de edad.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, en los primeros nueve días de feria la Dirección de Fiscalización ha multado a seis establecimientos por este motivo.

Por lo anterior, López Santillana subrayó que este tipo de proveedores no son bienvenidos en la verbena que se ha caracterizado por su ambiente familiar.

“Con esto no vamos a titubear, hay instrucciones muy precisas del Ayuntamiento para que cualquier establecimiento falte a su compromiso y sobre todo que agreda al vender alcohol a menores de edad será sancionado enérgicamente, y si estas conductas siguen siendo reiterativas, ese tipo de proveedores no los queremos en la Feria. No se puede llamar vetados, pero queremos expositores, comerciantes, restaurantes, que sean parte de la solución, la gente que quiera ser parte del problema no cabe en la Feria de León”, dijo en entrevista.

