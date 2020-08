Graban en un supermercado una sandía tan podrida que ‘respira’

Redacción

México.- Una usuaria de Twitter está llamando la atención de cientos de internautas luego de que en TikTok descubriera una cuenta que tiene varios videos muy perturbadores pero que además mandan un mensaje oculto.

Según relata la usuaria @scarbloood, también conocida como Karen Daniela en su cuenta, fue el pasado 17 de agosto que comenzó todo su análisis. Indica que una amiga le envió un enlace de una extraña cuenta que tenía videos muy raros y extraños en la red social TikTok.

Video que le salió en fyp a gaby* pic.twitter.com/VndoyzBsCd — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🦖 (@scarbloood) August 20, 2020

El usuario es @user28193948377167 y sus videos, aunque pocos, resultaban muy desconcertantes, solo seguía 14 cuentas y uno de los primeros videos aparecía un audio que decía “help us” e incluso en un comentario decía “parpadea 3 veces si necesitas ayuda” y el sujeto hizo un video parpadeando 3 veces.

Luego me voy a stalkear al sujeto nuevamente para traducir los códigos ya que no me podía quedar con la duda (no le tomé ss a todos los códigos pero tengo algunas pruebas xd) pic.twitter.com/Z2PZLR5nWX — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🦖 (@scarbloood) August 20, 2020

En sus historias la joven manifiesta que la cuenta tiene 20 videos y 18 de ellos tenían códigos binarios. En unos de los dos videos que no tenían código binario había un código morse, de los cuales su curiosidad la llevó a descifrarlos.

Buscando en páginas y aplicaciones finalmente Karen manifestó que la traducción del código morse decía “the truth will be out son. They are unidentifiable, they communicate. We are lab rats. They are coming Boeing 777 200 ER. August 27”

En español sería “la verdad saldrá. No son identificables, se comunican somos ratas de laboratorio”

Justo el 18 de agosto, la cuenta había bloqueado casi todos los videos y dejó de seguir a 13 de las cuentas que tenía, sólo dos videos eran visibles, mismos a los que se les podía escuchar números extraños claramente se escucharon los números 229,227 y MH370 que al investigarse resultó ser el nombre de una aerolínea que despegó en 2014 y aparentemente era el vuelo de Malaysia Airlines que desapareció ese año.

Allí estan las coordenadas y son las mismas que busque ayer donde aparecia un avión estrellado. Vayan a su cuenta para que vean todo mas a detalle. pic.twitter.com/FQ1D8Oumer — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🦖 (@scarbloood) August 20, 2020

Ademas de eso, también había un código binario que al traducirlo y significa “NOT OVER” en español “no ha terminado”. Al mismo tiempo en uno de estos también había un código morse que al traducirlo salía una coordenadas

Poco después el usuario subió un nuevo video con el mensaje decía “raehetyalreylpgnleiem?“, que según la chica puede significar “are they really helping me” y este revuelto(realmente me están ayudando)

Inserto video. pic.twitter.com/seivCb4fBK — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🦖 (@scarbloood) August 20, 2020

Continuando con su curiosidad la joven continuó viendo como poco a poco se volvían a subir videos con algunos mensajes, como “Hyet ntac nkwo” que sería “they cant know” o en español “no pueden saber”

Hasta el día de ayer la joven seguía informando en su Twitter lo que ocurría en la extraña cuenta, que si bien se desconoce su propósito si ha causado revuelo.

Resolví el código y me salió "Hyetawtnemadde" otra vez palabras revueltas que al organizarlas salió "they want me dead" o en español "me quieren muerto"

Inserto video. pic.twitter.com/hTkb9JCjTX — 𝑲𝒂𝒓𝒆𝒏 𝑫𝒂𝒏𝒊𝒆𝒍𝒂 🦖 (@scarbloood) August 21, 2020

Esta no es la primera vez que reportan videos extraños en la red social, aunque en varias ocasiones se ha descubierto que son ‘montados’, ¿Tú qué opinas de este caso?