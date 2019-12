Graban curiosa reacción de Cristiano al recibir medalla de subcampeón

Todo ocurrió luego del partido entre La Lazio y la Juventus en la Supercopa de Italia, al parecer al delantero no le gustó quedarse con el nada deleznable segundo puesto

Redacción

México.- Esta noticia gira alrededor del partido en el que La Lazio ganó este domingo la Supercopa de Italia luego de vencer con un 3-1 a Juventus en la ciudad de Riad. Lo que nos trae aquí es la reacción de Cristiano Ronaldo al recibir la medalla del segundo lugar.

Parece ser que al delantero del Juventus no le gustó perder a final, pues en la grabación se ve cómo apenas se le da su medalla se la quita inmediatamente para no dejársela colgada al cuello.

Esta vez Ronaldo no pudo seguir con su racha goleadora, y tendrá que ver al Juventus no obtener su primer título de la temporada.

Ronaldo is not a fan of being second 🥈🙅‍♂️pic.twitter.com/3Hp05ZFknT

— Goal (@goal) December 22, 2019