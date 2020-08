Graban cómo empleada maltrata a niño de 5 años en guardería

Redacción

Carolina del Sur. – Las cámaras de seguridad captaron el 14 de agosto cómo Tiana McElvenn, de 24 años, no dudó ni un segundo en golpear a un niño de tan sólo cinco años de edad en una guardería en el condado de Sumter.

Fue el padre del afectado quien denunció diciendo que no podía creer que algo así le estuvieran haciendo a su hijo sólo por haber discutido con un compañerito por un juguete.

Esto causó que la joven fuera primero despedida y después trasladada a un centro de detención, aunque después salió libre pagando mil 500 dólares de fianza.

Sumter Co. Sheriff’s have arrested 24 year old Tiana McElveen for unlawful conduct towards a child after she’s caught on camera hitting, then tossing a child involved in a daycare scuffle with another child over a toy. Full story @abc_columbia pic.twitter.com/SIOIuABrIN

— Rochelle Dean TV (@RochelleDean) August 24, 2020