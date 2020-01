Graban a venado futbolista que celebra después de anotar gol

Este video apareció en la cuenta de una aficionada a los deportes, aunque se desconoce cómo es que este animalito pudo lograr tal hazaña y gusto por el fútbol

México.- En la cuenta de Twitter llamada @thatgirlondeck se subió un video que ha tenido un alcance de seguidores impresionante, pues muestra cómo un venado juega futbol para sorpresa de todos.

Este animal pareciera disfrutar mucho lo que hace pues no es sino hasta que anota el gol en la portería cuando puede irse alegremente, como si celebrara su triunfo.

El venado incluso salta unas cuantas veces luego de dar con el blanco deseado. No es extraño entonces que la grabación haya alcanzado una cifra extraordinaria, casi 21 millones de visitas en solo dos semanas.

Aunque los internautas se han preguntado cómo es que el pequeño pudo aprender tal cosa, la propietaria de la cuenta, que es de Nueva York y es aficionada a los deportes, no lo especifica; tampoco dice si se trata de un animal domesticado o adiestrado para tal cosa.

the little dance the deer does when he scores the goal tho pic.twitter.com/Q3j60fg06M

— megan YELI MVP brown (@thatgirlondeck) December 14, 2019