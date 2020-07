Graban a mujer golpeando a su perro en plena calle

Redacción

Estados Unidos.- El exorbitante precio de unos armarios vendidos por la tienda en línea Wayfair ha generado una teoría conspirativa en redes sociales sobre un posible caso de tráfico sexual de menores. Por lo viral del caso, la compañía se apresuró a desmentir los rumores y a retirar los muebles de su sitio web.

Fue la semana pasada cuando usuarios de Twitter y Reddit compartieron imágenes de armarios de la empresa WFX Utility que se venden en la tienda web a más de 12.000 dólares. Además del exorbitante precio los usuarios observaron que todos tienen nombres femeninos, lo que hizo pensar a muchos que se trataba de los nombres de niñas desaparecidas que se habían convertido en víctimas del tráfico sexual y eran transportadas en dichos muebles.

“La gente sospecha que están vendiendo a gente en estas grandes cajas/armarios de almacenamiento en Wayfair. Todos son el mismo producto, pero tienen nombres diferentes, todos nombres femeninos. Y todos tienen un precio 10.000-15.000 dólares más alto que los armarios que se venden en otros lugares”, escribió el pasado jueves la tuitera Plushy.

Mediante otra publicación se compararon los nombres de los productos con chicas desaparecidas recientemente en EUA. “Siento que algunos de sus nombres son un poco únicos, por eso esto no puede ser una coincidencia. ¿Pero serían los traficantes de sexo tan tontos como para usar sus nombres reales?”, se preguntó.

Los dos mensajes fueron compartidos miles de veces y numerosos internautas adoptaron la teoría como cierta. “Esos precios tienen sentido si conectas los puntos como lo has hecho. Espero que estés equivocada, pero realmente pienso que tienes razón. ¿Puedes mostrar esto al FBI?”, escribió otro usuario.

Otros internautas sacaron relacionaron el caso con las protestas de los empleados de Wayfair en Boston, que salieron a las calles para mostrar su rechazo al hecho de que la compañía suministre camas a los centros de detención de inmigrantes. “Estuvieron proporcionando muebles a los centros de detención del ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos]. Para aquellos que quieren pagar un poco más, pondrán niños dentro de aquellas piezas de mobiliario”, afirmó otro tuitero.

What do yall think about this? Wildly coincidence or something sinister? I feel like some of their names are kind of unique so it can’t be coincidental. But would sex traffickers be that dumb to use their real names?? pic.twitter.com/hJcVYgIj3j

— ♡🎀《 Plushy 》🎀♡ (@UnicornPlushy) July 10, 2020