Graban a miles y miles de murciélagos saliendo de una cueva

Redacción

Toronto.- Un video se hizo viral en redes sociales luego de que un usuario compartiera las imágenes de un trabajador de supermercado limpiando con su saliva las canastas que ocupan los clientes para transportar sus compras.

Hasta el momento se sabe que estos hechos ocurrieron dentro de una sucursal de la cadena FreshCo, en Canadá.

En el video se puede ver al hombre de la tercera edad tomando un trapo, escupiendo en él y ‘limpiando’ la superficie de una de las canastas en donde los clientes posteriormente pondrían sus productos.

Este hecho totalmente asqueroso fue difundido en las redes sociales donde se volvió viral en cuestión de horas.

Aquí el desagradable momento:

An employee at a FreshCo supermarket in Toronto ‘spit shines’ grocery baskets and carts with the same rag. The disgusting act was released on Thursday. #coronavirus pic.twitter.com/4iedjp6sxx

— Tweet Latest News (@TweetLatestNews) July 9, 2020