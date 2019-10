Gozan y mantienen el ritmo el ‘El Moro’

El salón a cargo de Feliciano ‘Cheque’ Trujillo y su esposa aun ofrece un espacio para quienes gustan de bailar las distintas variedades cumbieras, las poblanas, villeras, colombianas o vallenatos

Carlos Martínez

León.- El ritmo sabrosón, que alegra el alma e invita a mover el cuerpo al compás de las cumbias, suena cada domingo en un ambiente familiar donde lo mismo se divierten los niños y las personas mayores.

El salón ‘El Moro’, en la calle Aquiles Serdán, presta su duela para que decenas de parejas bailen ‘jaladito’, con el ritmo que ponen algunos de los sonidos famosos de León, como Charly, Sedita, Pedro el Explosivo, Cremas, Corazón Colombiano, entre otros que hacen las delicias de los que gustan de las distintas variedades cumbieras, las poblanas, villeras, colombianas o vallenatos.

Al frente de la organización está Feliciano ‘Cheque’ Trujillo Álvarez, junto con su esposa Francisca Íñiguez Gómez.

De los cuchillos a los sonidos

Bailador cumbiambero de toda la vida, ‘Cheque’ era originalmente de oficio cuchillero, de los del Coecillo, pero su trabajo de hacer machetes, fileros y cebolleros no sobrevivió la invasión china de piezas de a 3 pesos.

Así que se dedicó a lo que más le alegra la vida, y decidió hacer de ello su sustento. Es un decir, pues muchas veces sale ‘tablas’, por lo que paga de renta del salón, vigilancia, permisos, y a los sonideros.

“Estoy en desventaja ante tantos bailes clandestinos que se hacen cada fin de semana, los disfrazan de fiestas particulares y siempre son los mismos, Fiscalización ya sabe, ahí venden alcohol incluso a menores”, señala ‘Cheque’.

Pero si organizar bailes cumbieros no da para hacerse rico, al menos sí enriquece el alma el poder gozar al ritmo de los festivos sonidos tropicales, y contonearse con la pareja al ritmo de una cumbiamba, de un vallenato, o de una cumbia sabanera. Y no nomás con la pareja, pues muchas chicas que asisten en grupo a esta cita semanal bailan entre ellas, a la espera de que algún caballero las invite, y si no les sale un bailador, pues no importa.

No hay una indumentaria específica, pero predominan, en los hombres jóvenes, los pantalones holgados, tenis tipo Vans y playeras estampadas. En las chicas, las minifaldas, blusa de tirantes y también los tenis. La gente mayor va más formal, algunos de sombrero y zapatos de charol “de combinación”; las señoras, de vestido y zapatillas, de tacón bajito para no cansarse tanto.

Pero no hay discriminación entre los asistentes. Los “nuevos” son bien recibidos siempre, y se identifican fácilmente, pues la concurrencia de los asiduos es tan constante que les es fácil reconocer a un recién llegado, cuya presencia seguramente será la primera de muchas más.

Las parejas de esposos no se preocupan por dejar a sus hijos con alguien que los cuide, pueden llevarlos y éstos también se ponen a bailar o a jugar en un área alfombrada.

El alcohol en los bailes de “Cheque” está prohibido: “Tenemos que cuidar el buen ambiente, no queremos que la gente se aloque, y si se aloca que sea nomás con la música”. También hay guardias de seguridad cuidando que todo transcurra en orden. Hay un puesto que vende papas fritas, dulces, refrescos y agua embotellada.

Otra de las acciones de los bailes sonideros organizados por “Cheque” es la invitación a los anexos de recuperación de adictos, que pueden llevar a sus pacientes más aventajados, van dos o tres de los más “limpios”, y sin hacer alboroto pasan ahí una tarde de esparcimiento. “A ellos les hacemos descuento, en vez de pagar los 35 pesos del boleto, nomás dan 20 y con eso pasan una tarde agradable, les sirve de esparcimiento y les ayuda a salir adelante”.

Los bailes comienzan a las 6 de la tarde, aunque desde las 5 pm ya está el sonido tocando. Todos son bienvenidos, sin distingos. La dimensión social del fenómeno cumbiero, como género musical masivo, va más allá de la alegría de la reunión y del baile, englobando al mismo tiempo valores sociales, raciales y étnicos que llevan a la identificación cultural de los sectores populares.

