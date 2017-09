Google se suma a la ayuda por sismo donando un mdd

CDMX .- Sundar Pichai CEO de Google anunció a través de Twitter que donará 1 Millón de Dólares para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en México.

Our hearts are with the people of Mexico after the devastating earthquake. We're committing $1M to aid in recovery efforts #FuerzaMéxico

— Sundar Pichai (@sundarpichai) September 20, 2017