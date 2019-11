Google Maps ‘se queda sin palabras’ por estas imágenes que captaron

A través de su cuenta de Twitter el servidor compartió un gif que recoge un ‘zoom’ sacado de su propio servidor

Redacción

Canadá.- “Estamos sin palabras” declaró Google Maps a través de su cuenta de Twitter junto a un gif que recoge un ‘zoom‘ sacado de su propio servidor.

En las imágenes se ve una calle de de Canadá, en donde una persona con máscara de caballo se come una plátano al lado de un par de flamingos plásticos rosas.

El sujeto se encuentra sentado al lado de una mesa decorada con flores y un mantel de estampado también floral y otra silla, esta vacía del lado contrario.

La curiosa y surreal imagen corresponde a una instalación de arte contemporáneo y puede ser encontrada en el sitio web de Google Maps al introducir la dirección 1293 Liberty Drive, Victoria, Columbia Británica, Canadá.

We have no words. pic.twitter.com/7IaacET8o9

— Google Maps (@googlemaps) November 14, 2019