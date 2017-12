González Melesio impugna decisión del IEEG de negarle la participación

Reclamó que existe el peligro de que no pueda recabar el apoyo ciudadano, ya que a la fecha se encuentra corriendo el plazo de 45 días

Luz Zárate

Celaya.- Ricardo González Melesio presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato debido a que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) le negó el registro como candidato independiente.

El aspirante informó que presentó la impugnación porque se lesionaron sus derechos al negarle el registro como precandidato a la presidencia municipal de Celaya, por la vía independiente.

González aseveró que sí presentó la documentación requerida; copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil denominada ‘Por un Celaya Digno, Libre, Próspero y en Paz’, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Cree que el problema fue, que no entregó este último documento certificado.

“El acta constitutiva la registré en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), abrí la cuenta bancaria, la planilla la conformé de acuerdo a la equidad y paridad de género. En el Registro Público de la Propiedad se dificultó y dos veces lo rechazaron por supuestas irregularidades. Pero me concedieron ese registro al último momento, a las 16:00 horas del viernes 22 de diciembre, y se lo enviaron al notario y como tarda una hora en cargar el sistema, a las 17:00 horas se me pudo enviar a mi correo, el cual lo reenvíe al IEEG, pero no lo aprobaron porque no estaba certificado”.

Reclamó que existe el peligro de que no pueda recabar el apoyo ciudadano, ya que a la fecha se encuentra corriendo el plazo de 45 días naturales para recoger las firmas de apoyo para la candidatura.