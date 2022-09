Golpes inflacionarios

La inflación es un flagelo que nos pega a todos por igual, aunque hay a algunos que les duele más que a otros. Como siempre, los que más padecen son los que menos tienen. Se trata de un fenómeno económico que consiste en el aumento sostenido en el nivel general de precios. Si lo analizamos desde el punto de vista del dinero, la inf lación hace que el dinero valga menos, es decir, el poder adquisitivo se debilita y golpea directamente el bolsillo de los ciudadanos. Pero si hasta los perros tienen razas, es necesario decir que hay diferentes tipos de inflación.

La inflación generalizada es la que reporta el INEGI que elabora el índice de precios al consumo (IPC) que se identifica con el nivel de precios, a partir de una canasta de bienes de consumo habituales en un hogar promedio del país. Dicho índice tiene una repercusión directa sobre la subida de salarios, pensiones, alquileres, entre otros factores. Sin embargo, en cada hogar y en cada bolsillo se impacta de distinta forma y también depende de cada industria ya que la inflación generalizada es la que nos repercute a todos, pero hay sectores en los que los precios se disparan y se elevan en forma más pronunciada.

Las causas que disparan el fenómeno inflacionario son diversas. A la inflación por consumo la detona una demanda crece más rápidamente que la oferta, el sector productivo no puede adaptarse y aumentan los precios. Por eso, ahora que las cadenas de suministro están rotas, los precios se elevan. Pero, también está la inf lación por costos que se produce Golpes inflacionarios cuando las empresas necesitan subir el precio de sus productos para mantener los márgenes de operación y la inflación autoconstruida que se da por las expectativas de alza de precios y los productores los incrementan para anticiparse, generando que se cumplan dichas expectativas.

Claro que la forma más didáctica para entender la inflación es nuestra propia billetera. Entendemos muy bien cuando nuestra cartera está cada vez más flaquita y cuando lo que compramos es cada vez menos. Nos tiembla la mano al pensar en sacar nuestro dinero y entender que el trabajo para conseguirlo ha sido arduo y lo que costó tanto trabajo ahora nos alcanza menos.

La inflación es una peste económica que es un problema grave en sí mismo y que genera otras mente más barato. Las amas de casa recortan sus listas del súper y en sus visitas al mercado, cuidan mucho los centavos. complicaciones graves. Si a la gente no le alcanza, empieza a comprar menos. Si a los que venden ya no les compran, se genera un círculo vicioso. Los empleadores ya no tienen para pagar todos los sueldos, así que se restringen las plazas. La gente pierde los empleos, no tiene para gastar, si no compran la rueda gira en sentido contrario y la actividad económica se frena.

Por supuesto, cada caso es distinto, pero la constante es que todos nos empezamos a ajustar para abajo. Si antes en la mesa de todos los días había carne, ahora tal vez yo no será el caso. Los consumidores nos hacemos muy sensibles a los precios, nos convertimos en buscadores y si algo cuesta un poco menos en otro lado, se preferirá hacer el esfuerzo para conseguir el bien, aunque sea ligera.

Y, así como las bolsas de las compras de cada casa son menos pesadas y más raquíticas, así sucede con las industrias que empiezan a apretarse los cinturones para poder sobrevivir esta época en la que la inflación es un monstruo voraz que se quiere comer todos nuestros ingresos. Los golpes inflacionarios dan duro.

Es posible que no todos seamos capaces de dar una definición técnica de lo que es la inflación y que no entendamos los diferentes tipos que existen. No obstante, todos entendemos cuando nuestro marchante nos cobra más por llevarnos menos. Y sí, sentimos como que nos acaban de dar un palo en la espalda.

