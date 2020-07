Golpean e insultan a médicos por fallecimiento de paciente en hospital

Redacción

México.- Tras darse a conocer la infidelidad de Jada Pinkett hacia Will Smith sosteniendo un romance con el cantante August Alsina hace cuatro años, las redes sociales estallaron con memes por la ‘dolorosa’ noticia.

Pinkett aclaró que todo se dio cuando ambos atravesaban un momento difícil como matrimonio, Smith también estaba allí en el programa.

“Todo empezó con él (rapero August Alsina) necesitando ayuda y yo queriendo ayudarle con su salud, con su estado mental”, comentó la actriz.

Después de saber esto los internautas manifestaron su tristeza a través de imágenes y memes, pues el “especialista de la seducción” había sido engañado.

Jada Pinkett confesó que le puso el cuerno a Will Smith ¡A WILL SMITH!

No me hablen, estoy triste. pic.twitter.com/y1IwepI3xZ

— Jonh nadie (@Jonh_LYL) July 11, 2020