Golpean brutalmente a motociclista por estornudar en público

Redacción

Estados Unidos.- En una transmisión en vivo desde su canal Victory Network, el evangelista cristiano Kenneth Copeland hizo señas a sus televidentes para que pusieran sus manos en las pantallas de sus televisores para recibir la protección divina de Dios contra el coronavirus y con ello sanar a los que estuvieran enfermos.

“Pon tu mano en ese televisor”, dijo Copeland, mirando a la cámara con una sonrisa ansiosa. “Aleluya. Gracias Señor Jesús. Recibió tu curación. Ahora dilo: ‘Lo tomo. Lo tengo. Es mio. Te agradezco y te alabo por ello ‘”.

“De acuerdo con la Palabra de Dios, estoy curado”, continuó Copeland. “Y considero que no es mi propio cuerpo. No considero síntomas en mi propio cuerpo, sino solo lo que Dios ha prometido. Solo eso es lo que la Palabra ha dicho. Y por sus llagas, fui sanado. Y por sus llagas, estoy curado ahora. No estoy enfermo tratando de curarme. Estoy curado, y el diablo está tratando de darme la gripe …

Si se pregunta por qué las manos de Copeland se ven húmedas, Right Wing Watch señala que también estaba untando a los espectadores con aceite.

Pide seguir dando diezmo

El televangelista en un reciente programa además pidió a sus seguidores que siguieran donando a la iglesia, incluso si pierden sus trabajos como resultado del brote de coronavirus.

“Oye, tu trabajo no es tu fuente”, dijo Copeland. “Si es así, estás en problemas. Jesús es tu fuente”.

“Hagas lo que hagas ahora, no dejes de diezmar. No dejes de sembrar ofrendas “, dijo, y agregó que incluso si las iglesias cierran, la gente debería” enviarlo por correo electrónico, enviar texto o algo así “.

“Obtienes tu diezmo en esa iglesia si tienes que ir, llevarlo allí y quedarte debajo de la puerta o algo así”, continuó. “Obtienes ese diezmo en esa iglesia, obtienes esa ofrenda en esa iglesia, y luego te vas a casa y haces lo que se supone que debes hacer”.

En redes sociales cientos de usuarios tras enterarse de las peticiones y ‘obras’ del pastor lanzaron fuertes criticas por lucrar ante la enfermedad y aprovecharse de la fe.

RC