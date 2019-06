Golpea al sector hotelero ola de violencia en San Miguel

Tras las cifras reveladas por la Fiscalía General del estado, líderes del gremio hotelero y turístico, admitieron que la ocupación ha disminuido

San Miguel de Allende.- El alza en los homicidios sí ha afectado a la ciudad en cuanto a la ocupación hotelera, según reveló el presidente de la asociación de hoteleros, Jorge Olalde, quien aseguró que ya solicitaron apoyo a Gobierno del Estado y que recibieron respuesta favorable.

El líder hotelero señaló que “sin duda, para ninguna comunidad es grato estos resultados publicados, ningún sector puede estar contento o satisfecho porque son cifras alarmantes”.

Olalde dijo que sí hay una relación de hechos que se presentan y que no son nada agradables, “sin importar el horario, el día o el domicilio, aunque algunos han sido en las colonias San Rafael y cercanas, siguen apareciendo en otras colonias, incluso en el centro, como la que ocurrió en el mercado Ignacio Ramírez”.

Aseguró que todo esto impacta a la ciudad, sobre todo en el ámbito interno, que es la preocupación de los sanmigulenses; pero también repercute en la ciudad como destino turístico y a sus visitantes, quienes se topan con la información de estos hechos violentos a través de las redes sociales, en donde no se tiene mayor control.

El líder de los hoteleros en San Miguel dijo que los años anteriores, para estas fechas, se habían tenido buenos resultados en el tema turístico, con cifras favorables; consideran con otros prestadores de servicios turísticos que la razón por la que este año no ha sido positivo en el sentido económico se vincula directamente con la imagen que está recibiendo la ciudad, raíz del alza en los índices delictivos.

Agregó que no se puede ignorar ni tratar de ocultar el problema que atraviesa San Miguel de Allende, pero continúan realizando los esfuerzos necesarios desde el sector privado, para mantener diariamente sus actividades, pues la economía depende en buena medida de ellas.

Compartió que hace dos semanas se llevó a cabo la asamblea de la Asociación de Hoteles, en la que el invitado principal fue el alcalde Villareal, quien habló sobre este tema, “pero adicionalmente, la Asociación de Hoteles, junto con otros destinos de Guanajuato, firmamos un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato para proveer de una serie de capacitaciones para el cuidado de la persona misma en su entorno individual, laboral, en negocios, etcétera y fue fructífero porque el viernes arrancamos con estas capacitaciones para Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende”, finalizó.

No afecta al sector educativo

El rector de la Universidad Tecnológica de San Miguel de Allende (UTSMA), Daniel Jiménez Rodríguez, declaró que sin ser un experto en el tema, no duda que estos indicadores puedan afectar al sector educativo en el sentido de que algunos aspirantes a ingresar a la universidad reconsideren a la ciudad como destino para realizar sus estudios.

Sin embargo, aseguró que a la fecha no tiene estadísticas de que eso esté afectando en la expedición de fichas o en que los aspirantes acudan a presentar exámenes de admisión.

“Por ejemplo, el viernes pasado teníamos proyectado la asistencia de 375 jóvenes para el primer examen de admisión; faltaron 35 jóvenes, prácticamente el 10 por ciento de los que yo tenía planeados; y estadísticamente, los últimos tres años, el tiempo que yo he estado en la UTSMA, justamente es el 10 por ciento de jóvenes que no vienen recurrentemente cada año, es decir, que no se ve una disminución por estos índices”, dijo el rector.

Indicó que son hechos lamentables, pero que no ha llegado a tal grado que reduzca el ingreso de los jóvenes a la universidad.

Asegura que lo peor ya pasó

La presidenta del Consejo Turístico, Laura Torres Septién dijo que confía absolutamente en las autoridades; “sabemos que no es un tema sólo de San Miguel, sino que está pasando en el Estado y ahorita vemos que ya se está controlando, que los números ya van a la baja”.

Señaló que mayo fue un mes difícil, pero que tanto los números estatales como los municipales ya están yendo a la baja “y con la confianza de que las autoridades van a resolver esto”.

Calificó los homicidios como un desajuste que hubo en el Estado con todo el tema del huachicol, “pero sí confiamos mucho que ya pasamos lo peor y debe sentirse una mejora en breve”.

Compartió que en el tema turístico es una cuestión de percepción, “la gente como que no dimensiona, sobre todo si estás fuera de San Miguel. De pronto se sale de contexto.

“Sí tuvimos en los dos meses pasados que la gente estaba temerosa por el tema de inseguridad pero ya estamos viendo que junio está mejorando, y estamos seguros que el verano será bueno y que lo peor ya pasó”, finalizó.

