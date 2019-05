Golpe a la Salud

Más de 15 millones de personas en México están atadas al cigarrillo y sus mortíferos efectos; la edad más frecuente en la que se inician los fumadores es entre los 13 y 14 años, muchos de ellos por aceptación social

Roberto Lira

Celaya.– El consumo de tabaco se ha mantenido en aumento principalmente en los jóvenes, siendo una de las sustancias que tiene más presencia en la atención del Centro de Integración Juvenil, siendo el 90 por ciento de los pacientes, señaló el director de esta institución, Pedro Vela Salgado.

En el marco del Día Mundial Contra el Consumo de Tabaco, el director del Centro de Integración Juvenil Celaya informó que esta sigue siendo una de las drogas con más presencia en las personas se atienden en el centro, siendo alrededor de 900 de los mil pacientes, que además del tabaco consumen otras drogas.

““Estamos hablando de que atendemos alrededor de mil 900 pacientes consumen tabaco y además otras drogas, consumen tabaco, y alcohol, marihuana, pero el tabaco está como una de las drogas de mayor consumo dentro de los pacientes que acuden”

Asimismo, Vela Salgado señaló que el comportamiento de esta droga se ha mantenido a la alza de manera general en todas las edades, sin embargo sigue siendo la población joven donde hay un mayor aumento en el consumo, inclusive con niños que ya inician a fumar.

“considero que una vez que se da la conducta adictiva al tabaco o al alcohol, se puede dar fácilmente la entrada a otro tipo de sustancias, entonces donde más se observa es en la población joven”

Lo probó y no pudo dejarlo

Nayeli García/Irapuato

‘Don Beto’ fuma desde los 17 años; un día le ofrecieron un cigarro y le fascinó el sabor, y aunque nadie más fuma en su familia para él es un gusto que sólo resisten algunos.

A sus más de 60 años de edad e hijo de familia de campo y trabajadora, ‘Don Beto’ recuerda que él veía como la gente fumaba y decidió probarlo y “estaba resabroso”.

Su padre, dijo se enojaba cada vez que lo veía fumar, por lo que se escondía de él y de su mamaá, quiénes no lo dejaban consumir el tabaco, pero lo siguió haciendo, ya que aseguró que no fuma mucho, solo seis cigarros al día.

‘Don Beto’, consideró que está bien que haya lugares en donde no dejen fumar, pues está consciente que la gente no se ve bien y respeta a la gente a la que no le gusta, como en su casa, él no fuma dentro de ella ni en la sala, comedor y dormitorio, cuando se le antoja un cigarro se sale al patio o a la calle para disfrutarlo.

Él no le teme a los problemas de salud que podría acarrearle el cigarro, pues dijo no sentirse mal, pese a tener casi 45 años consumiendo tabaco, ya que señaló que hay gente que suma en exceso, hasta una cajetilla o más al día y él no.

“Hay persona que no resiste el tabaco, entonces no fumarlo no es nada recomendable también. Poquito seis cigarrito se está echado plática y pues ahí”, comentó.

¿Dejarlo?… Otro día

Yadira Cárdenas / Salamanca

A sus 21 años de edad y reconociendo el daño a la salud, Corina García no piensa dejar de fumar en poco tiempo, señala que al día se fuma tres cigarrillos y los fines de semana aumenta el consumo hasta 10.

Fue a los 13 años cuando probó el tabaco por primera vez, sin embargo fue hasta la edad de 18 años cuando entro a la universidad que comenzó a fumar de manera constante,ñ.

“Comencé a fumar porque las personas que me rodeaban lo hacían , salíamos a receso y era la hora en que fumábamos”.

Para la compra de cigarrillos, Corina gasta más de cien pesos a la semana, y menciona que diariamente consume tres cigarros sin embargo los fines de semana puede llegar a fumarse hasta diez en un día.

Conciente del daño a la salud, menciona que no piensa dejar de fumar en poco tiempo, pues señala que el daño se verá reflejado muchos años después.

“Sí se que me hace daño, pero siento que es muy a la larga, a lo mejor ya cuando esté más grande si sé que lo tengo que dejar, pero ahorita por el momento no”, dijo.,

Desde niño lo encendió

Karla Silva / Silao

Con apenas seis años de edad, Rubén comenzó a fumar cigarrillos de tabaco; lo aprendió de su abuelo y de su tío, a quienes veía hacerlo en un solar mientras “compartían sus pláticas”.

Sentado junto a sus amigos refugiados del sol bajo un techado en la colonia El Progreso, “El Cáscaras” narró haber iniciado su adición con el ejemplo de sus familiares: “Los miraba que fumaban y me gustó”.

Inquieto, como cualquier niño a esa edad, en la década de 1970 conoció el sabor de los “faritos”, marca común en los estratos sociales más bajos. “Mi abuelo me compraba mis Faros; en ese tiempo valían seis pesos (por cajetilla). Yo me sentía como ‘gente grande’ ya platicando con mi abuelo y con mi tío abuelo, que eran hermanos (…) se ponían a platicar y fumar, y desde ahí esa es mi adicción y hasta de edad, no lo he dejado”.

Tal es el gusto por el tabaco que en ocasiones recoge “bachichas” que otras personas dejan. Es guardia de seguridad privada y se ha esforzado por no hacerlo en su horario laborar, para no “contaminar los lugares donde esta la gente que no fuma”.

Por casi cinco décadas sus pulmones han recibido el tóxico humo que defiende, no han afectado su salud: “A veces me pongo los tenis y por ahí me pongo a correr, trato de sacar todo eso y estar bien, porque yo sé bien que el cigarro transforma los nervios (…) antes me acababa una cajetilla, casi diario me la fumaba cuando tenía yo unos 20 años, pero ahora ya son nada más tres o cuatro cigarros”.

Quienes lo estiman lo han invitado a dejar de fumar, pero dice, es una adicción difícil de controlar. Al fumar siente “una tranquilidad (…) me fumo el cigarro, me siento bien”; padece de insomnio por esa causa. Gasta poco, dijo, pues cada Montana le cuesta tres pesos y la mayoría, se los regalan.

Su esposa ya fumaba cuando la conoció, pero dos de sus hijos aprendieron de ellos. Durante sus embarazos no había recomendaciones contra el consumo pero ahora, si algún nieto le pidiera cigarro, “me sentiría mal”.

“Tengo derecho a fumar”

Onofre Lujano

Acámbaro.- Benjamín Hermosilla Garza, dice tener derecho para seguir fumando, como lo ha hecho durante casi 50 años.

“Finalmente viene siendo un vicio pero que no está prohibido por ninguna ley ni por la Constitución Mexicana, por lo tanto todo lo que no está prohibido y está permitido y se tiene el derecho de hacerlo”, dijo Hermosillo Garza, quien es abogado.

“Pero todo tiene sus límites y como fumadores debemos respetar las garantías de los no fumadores para no contaminarles el aire y nosotros tenemos la libertad si queremos de envenenar a nuestros pulmones pero no el de otras personas”, añade.

Recordó que el fumar lo inició por quedar bien con los amigos en la juventud, “después se va haciendo una adicción, porque eso es, y al paso del tiempo se forma el hábito que está difícil de erradicar”.

“Pero sí también les quiero pedir a que los que no fuman que los lugares públicos donde se tengan esas facilidades respeten a los que fumamos “, lanzó.

Menciona que tienen aproximadamente 49 años fumando, “afortunadamente hasta el momento no me ha hecho mal el cigarro, espero que no vaya serlo más adelante”, señaló.

En cuanto a lo que gasta dice que “sí es caro este vicio, haciendo mis cuentas un aproximados de mil 500 pesos al mes sí los gasto”.