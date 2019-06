Godínez y Cardona quieren triunfar con León

Jesús busca más minutos, toma a José Juan Macías como ejemplo, y asegura que le gustaría demostrarle a Ambriz lo que vale; Jown aceptó que está frente a un reto muy grande, pero espera estar a la altura

Agencias

León.- Recién llegados al equipo ‘esmeralda’, Jesús Godínez y Jown Cardona atendieron a los medios de comunicación, ambos explicaron sus motivos para llegar a León y dieron sus expectativas para esta temporada.

Godínez tiene claro que deberá competir por un puesto en el cuadro de Ignacio Ambriz, pero esto no le quita la ilusión de sumar más minutos que los que tuvo la temporada pasada con la Chivas.

“Más que nada es buscar minutos, tener más actividad, el torneo pasado no tuve tanta actividad y vengo a ganarme un lugar (…) pues mi posición es la de meter goles, yo quisiera meter goles, pero primer que nada vengo a obtener minutos”, comentó el canterano rojiblanco.

Godínez considera que además de la competencia, podrá aprender mucho de los elementos de experiencia.

“Es una experiencia muy bonita porque obviamente puedo aprender de ellos, que son más experimentados como Sosa y Leo Ramos, va a ser una competencia sana, muy bonita”, agregó.

El mexicano aceptó que tiene a una figura de ejemplo en León, José Juan Macías, de quien prefiere que no lo comparen. “Lo tomo como un ejemplo de que se puede confiar en el jugador mexicano, José Juan lo demostró muy bien, aprovechó su oportunidad y demostró que el talento se tiene, yo vengo a aportar lo mismo, poner mi talento al servicio del equipo, no a compararme con él”.

Por su parte, el colombiano Jown Cardona aceptó que está frente a un reto muy grande, pero espera estar a la altura.

“Es de los retos más grandes que he tenido, hoy se me presenta esta linda oportunidad y espero estar a la altura del Club León (…) tenía charlas adelantadas con Millonarios, pero hubo un interés muy fuerte del presidente, era un reto bastante grande y como tal me gustan los retos”, comentó.