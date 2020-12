María Espino

Guanajuato.- Julio Ortiz Vázquez, dirigente municipal del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de Guanajuato, señaló que desde que incrementaron los contagios se debió retornar a semáforo rojo por lo que consideró que las autoridades de gobierno del Estado se tardaron en tomar la decisión y ahora ante el panorama desalentador el tema será apresurase a cerrar todo y desafortunadamente la gente no está atendiendo nada, sigue en las calles.

“Es muy lamentable la actitud del gobierno municipal, encabezado por Alejandro Navarro Saldaña, manejando una doble información frente a la pandemia ocasionada por el Covid-19, que más bien desinforma y arriesga la salud de los ciudadanos en general al cerrar espacios públicos abiertos para evitar aglomeraciones sin embargo permiten que se abran espacios cerrados y entre gente incrementando la probabilidad de contagios, una clara muestra de no contar con un protocolo eficaz que haga frente a la pandemia” expreso.

“Pareciera que a nuestras autoridades no les cae el veinte de la problemática que estamos viviendo (…) realmente lamento la doble información que se está manejando para el cuidado de la pandemia; cierran espacios libres y dejan abiertos otros que deberían estar cerrados (…) lamentable que nuestro gobierno panista encabezado por Alejandro Navarro este jugando tan terrible con la salud de los guanajuatenses; está cerrando negocios como Elektra, como el Oxxo, Pizzerías, entre otros porque no cumplen con medidas preventivas; pero el tema no es ese, el tema es desinformación y los pésimos protocolos que se están proponiendo o llevando a cabo en la ciudad”.

Ortiz apuntó que uno de los lugares que hasta hace unas semanas estuvo cerrado para impedir que la gente se concentrara es el Jardín del Cantador, sin embargo ahora fue abierto para que se instalaran los comerciantes de temporada abarrotando el lugar y sumándose la llegada de muchos clientes y aumentando la probabilidad de contagios.

“Por un lado el jardín El Cantador por protocolo como medidas de seguridad estuvo cerrado para evitar aglomeraciones pero se abre para exponer y exponen a nuestros comerciantes, van y los meten ahí a todos, ahí va la gente a hacer sus compras en un espacio muy cerrado, es decir lo y tienen cerrado para evitar aglomeraciones pero lo abren para meter a nuestros comerciantes para exponer su salud, ellos tiene todo el derecho de salir a buscar el sustento, por supuesto que hay que darles todas las medidas para que puedan subsistir económicamente pero hay que garantizarles su salud y la salud de la gente que va de compras”.

Y es que el político perredista manifestó de manera puntual que se ha percatado de que en el Cantador no hay ningún tipo de medida preventiva, no hay nadie tomando temperatura, tampoco cuidando los accesos, menos cuidando la distancia, ni verificando que la gente que entre use el cubreboca así como también asegurar que los comerciantes lo llevan en comerciantes y clientes generando una exposición muy alta a los contagios pues resaltó que es mucha la gente que está llegando a este lugar al igual que amucho de los negocios que hay en distintas partes de la ciudad a hacer sus compras de Navidad y fin de año.

“Hay gente por todos lados, pareciera que no pasa nada, sólo se dice usa el cubreboca como si el cubreboca nos fuera a cuidar y no es cierto, el tema es quedarse en casa, el tema es buscar que la gente no salga con toda la familia, procurar y hacer medidas informativas (…) debemos tener también conciencia como guanajuatenses pero toda la mala información viene de nuestro gobierno panista, insisto encabezado por Alejandro Navarro, donde no se da la información concreta, no se tienen las medidas concretas, no se informa correctamente, no se crean los protocolos, no hay nada que dé certeza del manejo eficaz para el tema de la pandemia”.

SZ