Gobierno provisional de Bolivia denuncia a Morales por ‘terrorismo’

Washington.- El embajador estadounidense ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, califica de inaceptable el supuesto audio del expresidente Evo Morales, quien pediría bloquear las ciudades bolivianas a un dirigente cocalero por teléfono, presuntamente desde México.

“Es una violación a los términos de la Convención de Viena, algo que las autoridades mexicanas tienen que investigar”, mencionó durante una conferencia celebrada en el Diálogo Interamericano, en referencia a que Morales esté asilado en México luego de renunciar a la presidencia de Bolivia.

Aclaró que no están “seguros de la veracidad del (audio) pero que requiere al menos una investigación y si él está incitando a la violencia e incitando a no permitir que la gente tenga acceso a agua y alimentos, es algo que las autoridades mexicanas tienen la obligación no sólo de detener sino de remediar”.

“Si la información es legítima, una persona que está reclamando asilo político y está promoviendo violencia y falta de nutrición a personas que lo necesitan, no sólo es inmoral sino un acto criminal que debe ser investigado”, agregó.

El ministerio de Gobierno de Bolivia denunció el supuesto audio en el que presuntamente se escucha la voz del exmandatario dándole instrucciones a un dirigente cocalero para bloquear a las ciudades bolivianas. El Ministerio Publico informó que se investigará y se hará una prueba pericial.

La investigación

El ex presidente Evo Morales, exiliado en México, comenzó a ser investigado por “sedición y terrorismo”, en una movida del gobierno provisional que podría encender aún más los ánimos y complicar la solución a la violenta crisis en Bolivia.

Ayer la fiscalía abrió el proceso contra Morales a partir de una denuncia presentada por el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

El funcionario acudió a la justicia con un audio como prueba. En la grabación revelada el miércoles, se escucha supuestamente a Morales dando instrucciones a un partidario cocalero para cercar a las ciudades e interrumpir el suministro de comida, mediante el bloqueo de vías.

El exgobernante de 60 años había enviado un tuit el día anterior en el que denunciaba los planes del gobierno de Jeanine Áñez para enredarlo en un “juicio internacional” con base en un “montaje”.

De su lado el fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que le pedirá a la cancillería que “ponga en conocimiento de las autoridades de México el inicio de investigación” contra Morales, quien en principio sería investigado sin fuero especial, en su condición de expresidente.

Si prospera un juicio en su contra, enfrentaría un castigo 30 años de cárcel.

El ministro Murillo denunció igualmente al exministro Juan Ramón Quintana, exhombre fuerte en el saliente gobierno, por los mismos cargos contra Morales. Su paradero es desconocido.

