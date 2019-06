Gobierno municipal presenta denuncia por corrupción

Ex funcionarios municipales involucrados en desfalco; se pagó por planta de tratamiento de aguas residuales y obras de drenaje en comunidad

Cuca Domínguez

Salamanca.- El actual gobierno de Beatriz Hernández Cruz, responsabiliza al ex alcalde Antonio Arredondo Muñoz, hoy subsecretario de la SEDESHU, así como a funcionarios de la anterior administración y al representante de dos constructoras de dejar obras de drenaje y una planta de tratadora de aguas residuales inconclusas en la comunidad de Santa Rita. Por lo que la vigente alcaldía presentó tres demandas ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción.

La secretaria del Ayuntamiento, Karla Escárcega Robledo, acompañada de la directora de asuntos jurídicos, Lidia Becerra González y del síndico, José Luis Montoya Vargas, fue la encargada de presentar dichas denuncias el pasado 28 de mayo ante la Fiscalía. Dichas denuncias se presentaron en contra de las constructoras Gurta S.A. de C.V. y Rago Logística of Bulding SA de C.V. cuyo representante es Jorge Martínez Gallegos, a quienes se entregaron más de 20 millones de pesos para la realización de las obras.

En el primer caso del que se tiene registro es del 26 de octubre de 2017, cuando se contrató a la empresa Gurta S.A. de C.V. para la construcción de una planta tratadora de agua con su red eléctrica y alumbrado exterior, así como la colocación de una red de drenaje por un monto de 11 millones 312 mil 438 pesos. Esta obra que se acordó que se realizaría en 120 días naturales, por lo que se entregó el 50 por ciento de anticipo. Posteriormente el 2 de enero de 2018 se celebró un convenio modificatorio, en el cuál se acordó incrementar el monto estipulado originalmente, por una cantidad de 949 mil 422 pesos, por lo tanto la obra pasó a tener un costo de 12 millones 261 mil 860 pesos.

Aquí se encontró que los trabajos se realizaron con materiales de mala calidad, la planta tratadora tiene fisuras por la deficiencia con la que fue construida. De esta manera el contratista recibió 7 millones, 518 mil 964 pesos, por trabajos no ejecutados y pagos en exceso por concepto de volúmenes no contemplados en el catálogo; así como por trabajos no contratados ni autorizados por la deficiente calidad de materiales y el asentamiento de estructura en la planta. Y que finalmente requirió maniobras con grúa, pero ni así quedó bien.

Sin embargo el 8 de mayo de 2018 el municipio contrató a este mismo provedor para la obra denominada “segunda etapa de la red de drenaje en la localidad de Santa Rita”, para ello se celebró un nuevo contrato por la cantidad de 4 millones 887 mil 653 pesos. En esta ocasión el documento estipulaba que los trabajos comenzarían el 26 de mayo y concluirían en 22 de octubre del 2018, donde se efectuó otro pago por el incremento en el costo de la obra, sumando la cantidad de 852 mil 446 pesos, pero en este caso sin convenio modificatorio y el contratista no entregó garantía.

En el tercer y último caso la empresa Rago Logística of Bulding SA de C.V fue contratada de nueva cuenta para construir “la red de agua potable en Santa Rita”, por la suma de 3 millones 369 mil 991 pesos, con un compromiso de ejecución de obra a 90 días naturales. Igual que en el segundo caso la constructora recibió 556 mil 476 pesos por incremento de obra y tampoco hubo convenio modificatorio, ni garantía.

La secretaria Escárcega Robledo precisó que las denuncias se presentaron contra el ex alcalde Antonio Arredondo Muñoz, el ex secretario y el ex alcalde interino, José Miguel Fuentes Serrato, el ex director de obra pública, Emmanuel Herrera Ruiz, el ex tesorero Héctor Alfaro Montoya, el ex subtesorero Paul Herrera Ruiz, el exsecretario del Ayuntamiento, Guillermo Maldonado Hernández, la ex síndico Vanessa Ochoa Juárez; así como contra Jorge Martínez Gallegos, Ma. De Jesús Aguirre Contreras, Yuliana López Martínez, Jesús Alejandro Durán Hernández, Sandro Humberto Peña Almanza, María del Rosario Belman Quintanilla, y contra quien resulte responsable.

Comunidad sin servicios

Mientras tanto en la población de Santa Rita, donde viven poco más de mil 700 habitantes y quienes iban a ser beneficiados con estas obras, comentaron el exdelegado Elías Ortega y Sofía Franco actual delegada, que estas obras son una necesidad fundamental, junto con el tanque del agua potable que también tiene un problema ya que lo construyeron de cemento y está fracturado, se le sale el agua.

Elías Ortega, asegura que las obras “están deplorables por el material que utilizaron, no fueron de calidad, en la red de drenaje hay registros que se están derrumbando y en la planta de tratadora no hicieron la cimentación, incluso la construcción de ladeo.

Estos proyectos comenzaron el 30 de noviembre de 2017, hoy es 5 de junio del 2019 y es fecha que no se tiene las obras concluidas, ya vamos para 2 años que debió de haber estado concluida y nada”, precisaron.