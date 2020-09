Gobierno Municipal lanza campaña para fomentar valores a los irapuatenses

Redacción

Irapuato.- El exalcalde de Irapuato, Sixto Zetina Soto, se sumó a la lista de pacientes positivos a Coronavirus. A través de sus redes sociales, confirmó que estará aislado para cuidarse y prevenir contagios.

“Quiero compartirles que me hice el examen del Covid-19 y me informaron que salí positivo. Mi estado de salud parece ser bueno y, tal como señalan los protocolos, estaré aislado el tiempo que sea necesario”.

En las últimas semanas el aún militante panista estuvo muy activo en redes sociales, visitó negocios y recuerdos de las obras que realizó durante su Administración, lo que le valió críticas de usuarios de redes sociales e incluso agresiones que respondió en las mismas redes sociales.

Al anunciar que padece Covid-19, Zetina Soto pidió tomar precauciones a quienes estuvieron en contacto con él los últimos días.

“Tengo motivos para creer que me contagié este jueves. Aunque al momento he presentado síntomas mínimos y en todo momento he usado cubrebocas, tal como lo señalan los expertos, les pido a cada una de las personas que coincidieron conmigo los últimos 10 días, tomen las medidas recomendadas por las autoridades.

Cuídense mucho y que Dios nos bendiga”, compartió el exedil irapuatense.

